به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در سفر به ورامین، به همراه حسین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان ورامین، از موزه نگاره این شهرستان بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید با بخشهای مختلف موزه نگاره آشنا شد و در جریان ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ورامین قرار گرفت.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ورامین اظهار کرد: معرفی بهتر جاذبههای گردشگری این شهرستان و تقویت زیرساختهای گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.
محسنی بندپی همچنین بر حمایت از فعالان حوزه گردشگری و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ورامین برای توسعه گردشگری این شهرستان تأکید کرد.
این بازدید با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و فعالان حوزه گردشگری انجام شد.
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