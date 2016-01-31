جلسات تفسیر قرآن تهران در هفته پیش‌ رو

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات زمان و مکان برگزاری جلسات برجسته تفسیر قرآن که این هفته در مناطق مختلف تهران برگزار می‌شود، به قرار زیر است:

جلسه خصوصی تفسیر قرآن آیت‌الله‌‌‌ غروی‌علیاری

جلسه خصوصی تفسیر قرآن آیت‌الله غروی‌علیاری این هفته چهارشنبه، ۱۴بهمن‌ماه در شبستان مسجد جامع فاطمیه، واقع در تهران نو، خیابان وحیدیه، میدان تسلیحات برگزار می‌شود.

جلسه عمومی تفسیر قرآن آیت‌الله‌‌ غروی علیاری

جلسه عمومی تفسیر قرآن آیت‌الله غروی‌علیاری جمعه این هفته ۱۶ بهمن‌ماه در مسجد جامع فاطمیه برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه تفسیر آیت‌الله ری‌شهری

جلسه تفسیر قرآن آیت‌الله محمد محمدی‌ری‌شهری، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) که به تفسیر سوره حمد اختصاص دارد، ساعت ۸ صبح چهارشنبه، ۱۴ بهمن‌ماه در حوزه علمیه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه تفسیر قرآن آیت‌الله محقق داماد

جلسه تفسیر قرآن در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با حضور آیت‌الله محقق داماد دوشنبه، ۱۲ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه تفسیر حجت‌الاسلام والمسلمین جاودان

جلسه تفسیر حجت‌‌الاسلام والمسلمین جاودان چهارشنبه، ۱۴بهمن‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه شیخ مرتضی زاهد، به نشانی خیابان شهیدمصطفی خمینی، قبل از چهارراه مولوی، سمت چپ،

کوچه شهید بالاگر، بن‌بست شهید‌صادقی، پلاک ۲۴ برگزار می‌شود.

جلسه تفسیر قرآن آیت‌الله قرهی

جلسه تفسیر قرآن کریم آیت‌الله قرهی، یکشنبه، ۱۱بهمن‌ماه بعد از نماز عشاء در مهدیه القائم المنتظر(عج) برگزار می‌شود.

این جلسه در تهران پارس، حکیمیه والفجر انتهای بلوار افق جنب پارک ساحل مهدیه القائم المنتظر برگزار خواهد شد.

جلسه تفسیر آیت طاهری شیرازی

جلسه تفسیر قرآن کریم آیت الله طاهری شیرازی چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در خیابان دولت خیابان وارسته کوجه گرجی در کانون علوم قرآنی منتظرین المهدی برگزار خواهد شد.

جلسه تفسیر قرآن آیت‌الله ضیاء‌آبادی

جلسه تفسیر اخلاقی قرآن آیت‌الله ضیاءآبادی، به دلیل کسالت و بیماری ایشان تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.