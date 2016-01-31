انفجار در نزدیکی حرم حضرت زینب (ع) در حومه دمشق/۴۵ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار در خبری فوری اعلام کرد که منطقه سیده زینب (ع) در حومه دمشق هدف انفجارهای تروریست ها قرار گرفت. این انفجار تروریستی در خیابان کوع السودان در نزدیکی حرم حضرت زینب(ع) رخ داد.

بر اساس اطلاعات واصله این انفجار در منطقه ای نزدیک به حرم حضرت زینب(ع) رخ داده است.منابع آگاه اعلام کردند که انفجار نخست به شکل خودرو بمبگذاری شده و انفجار دوم انتحاری بوده است.

این انفجار ۴۵ شهید و ۱۱۰ زخمی به جا گذاشته است.

رسانه ها اعلام کردند که داعش مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.

شبکه الاخباریه سوریه از وقوع دو انفجار تروریستی در منطقه حرم حضرت زینب(ع) در حومه دمشق ظهر امروز به وقت محلی خبر داد.

دولت سوریه دقایقی قبل با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی در نزدیکی حرم حضرت زینب (س) در دمشق را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، دولت سوریه در این بیانیه با «بزدلانه» خواندن اقدام تکفیریها، تأکید کرد: هدف از این انفجارها بالا بردن روحیه تروریست های شکست خورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تروریست های تکفیری پس از سلسله دستاوردهای گوناگون ارتش در مقابله با آنها احساس شکست کرده و برای بالا بردن روحیه خود دست به این اقدام جنایتکارانه زدند.

دولت سوریه همچنین با اعلام اینکه مردم این کشور همچنان به تلاش خود برای برقراری صلح و ثبات در سوریه ادامه می دهند، تأکید کرد: نیروهای مسلح سوری تا زمان آزادسازی هر وجب از خاک این کشور از مبارزه با تکفیری ها دست نخواهند کشید.