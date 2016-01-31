شناسايی علل و عوامل وقوع حادثه منا در حال پيگيری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان كمیته‌های مردمی پیگیری فاجعه منا از شش استان كشور صبح امروز با سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت دیدار و درباره درخواست های خانواده های این جان باختگان گفتگو كردند.

حجت الاسلام سید علی قاضی عسكر در این دیدار با تأكید بر اینكه تشكیل كمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان كشورهایی كه بیشترین آسیب را در فاجعه منا متحمل شدند در دستور كار بعثه و سازمان حج قرار دارد، اظهار داشت: علل و عوامل وقوع حادثه منا با استفاده از اظهارات شاهدان عینی و حقوقدانان ورزیده در حال پیگیری است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: گزارش اظهار نظرهای حجاج سایر كشورها برای تهیه مستندات و ارائه در مجامع عمومی و بین المللی و پیگیری های حقوقی در حال جمع آوری است و تاكنون بیش از پنج هزار دقیقه مصاحبه از شاهدان این حادثه تهیه شده است.

حجت الاسلام قاضی عسكر همچنین از تشكیل كارگروهی از حقوقدانان به منظور بررسی علمی و حقوقی فاجعه منا خبر داد و افزود: نتایج جلسات این كارگروه قرار است طی ۳ تا ۴ ماه آماده بهره برداری شود.

نماینده ولی فقیه تأكید كرد: ما علاوه بر وظیفه قانونی از نظر شرعی و عاطفی خود را مدیون حجاج می دانیم و تلاش داریم به جایی برسیم كه حادثه منا هیچ لایه پنهانی نداشته باشد.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینكه كمیته های مردمی پیگیری فاجعه منا، بعثه و سازمان حج مكمل یكدیگرند، اضافه كرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری حادثه منا نباید به فراموشی سپرده شود و ما این مسیر را با كمك شما دنبال خواهیم كرد.

نماینده ولی فقیه در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته برای پیگیری درخواست خانواده ها پرداخت وگفت : مطالبات خانواده ها در حال پیگیری است و بدین منظور گفتگوهای متعددی با دادستان كل كشور، معاون كنسولی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

حجت الاسلام قاضی عسكر با اشاره به راه اندازی كانال مهاجران الی الله در نرم افزار تلگرام برای انعكاس اخبار مرتبط با فاجعه منا از خانواده ها خواست: بیوگرافی و تصاویر جان باختگان خود را برای تهیه مجموعه ای مستند در اختیار بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت قرار دهند تا به عنوان سندی ماندگار چاپ و نگهداری شود.

در این دیدار نمایندگان كمیته های مردمی شش استان فارس، بوشهر، كردستان، آذربایجان غربی ، مازندران و گیلان با طرح درخواست های خانواده های جان باختگان فاجعه منا، اینگونه دیدارها را در تسكین آلام خانواده ها مفید و موثر ارزیابی و تصریح كردند: معتقدیم بعثه و سازمان حج در پیگیری فاجعه منا كوتاهی نكردند و آمادگی داریم در كنار شما برای زنده نگاه داشتن ابعاد مختلف این فاجعه همكاری كنیم.

سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این دیدار انتقال تجربیات كمیته های مردمی پیگیری فاجعه منا در استان ها به یكدیگر را مفید ارزیابی و تأكید كرد: جلسات این كمیته ها با مدیران استانی سازمان حج و زیارت برای پیگیری و حل و فصل مسائل خانواده ها باید بطور منظم تشكیل شود و مواردی كه در استان ها قابل حل نباشد، قطعا از طریق مركز پیگیری خواهد شد.