به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود رضوانی در نشست خبری ظهر امروز خود در خصوص آمار پیگیری جرایم اتباع ایرانی و خارجی و بازداشت و استرداد این مجرمان در ۹ ماهه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حوزه بین الملل گفت: پلیس بین الملل به عنوان ضابط قضائی بین المللی بر اساس درخواست مقامات قضائی، مجرمانی را که تحت پیگرد قانونی قرار دارند، در خارج از کشور ردیابی، شناسایی و دستگیر می‌کند.

وی گفت: ردیابی و شناسایی مجرمان، ۶۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این افراد، تحت تعقیب مقامات قضائی هستند.

رئیس پلیس بین الملل ناجا افزود: در بخش بازداشت و دستگیری مجرمان تحت تعقیب نیز ۵۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در سطح دنیا شاهد هستیم.

این مقام ارشد انتظامی در مورد استرداد مجرمان اتباع خارجی از کشور ایران به خارج گفت: افراد مجرمی که تحت تعقیب مقامات کشورهای دیگر قرار داشتند، با هماهنگی مقامات قضائی و دیپلماتیک، استرداد این مجرمان (اتباع خارجی) به میزان ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رضوانی با اشاره به افزایش ۳۲۵ درصدی استرداد مجرمان ایرانی از خارج به داخل کشور خاطرنشان کرد: این افراد که به دلیل ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری ، قتل و ... تحت تعقیب بودند که نسبت به استرداد آنها اقدام شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳ برابر شده است.

رئیس پلیس اینترپل ناجا در مورد صدور اعلان قرمز با ۱۴۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های پلیس بین الملل، تحت تعقیب قرار دادن افراد مجرمی است که با درخواست مقام قضائی و با هماهنگی پلیس، با حکم اعلان قرمز تحت پیگرد بین المللی قرار می‌گیرند.

وی همچنین از رشد ۱۷۷ درصدی در حوزه پیگیری و مقابله با اتباع مجرمی که از طریق تبادل اطلاعات و پیگیری جرایم به صورت صدور پیام‌هایی بین کشورها صورت می‌گیرد، خبر داد.

رضوانی با اشاره به نمونه کشورهایی که در آنها ردیابی، شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمان انجام می‌گیرد، گفت: این کشورها شامل گرجستان، امارات، ترکیه، رومانی، انگلستان، مالزی، تاجیکستان، آمریکا، نیوزیلند، آلمان، قبرس، تایلند، اسپانیا، اکراین، سوئد، کانادا، نروژ، اسپانیا، لهستان، قزاقستان، عراق و افغانستان می‌باشند و بیشترین آمار دستگیری و استرداد مجرمان در کشور کانادا بوده است.

پرونده هایی که به مصالحه ختم می شوند ۲۳۳ درصد رشد داشت

رئیس پلیس اینترپل با اشاره به افزایش ۲۳۳ درصدی پرونده‌هایی که به مصالحه ختم می‌شود، گفت: برخی از مجرمانی که در خارج از کشور ردیابی، شناسایی و بعد دستگیر می‌شوند و در داخل کشور شاکی دارند، گاهی اوقات با رضایت شاکی، این پرونده‌ها منجر به مصالحه می‌شود و دیگر استردادی صورت نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استرداد مجرمان توسط پلیس اینترپل به دو صورت انجام می‌گیرد، یکی استرداد مجرمان ایرانی که به خارج از کشور متواری شده اند و با شکایت شاکی یا شاکیان به مقامات قضائی توسط پلیس اینترپل تحت تعقیب قرار می‌گیرند و دیگری استرداد افراد مجرم خارجی است که به کشور ایران وارد شده اند که با درخواست مقامات قضائی خارجی، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار می‌گیرند.

رضوانی با اشاره به اینکه با وجود پلیس اینترپل ایران، مجرمان در هیچ جای دنیا امنیت ندارند، تأکید کرد: پلیس بین الملل با هماهنگی مقام قضائی و جدیت، اتباع مجرم ایرانی و خارجی را که وضعیت اعلان قرمز برای آنها صادر شده است، با محدودیت‌های سنگین در همه جای دنیا، مورد پیگرد قرار می‌دهد.