خودباوری ملت ایران بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت سالروز ورود شکوهمند حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی که در محل مصلای اعظم این شهر برگزار شد ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: قبل از انقلاب، کشور ایران و مردم آن وابستگان اردوگاه غرب در منطقه خطاب می شدند و رژیم منحوس پهلوی جوانان کشورمان را برای حفظ منافع امریکا در منطقه به جنگ با برادران مسلمان خود می فرستاد.

وی افزود: اینک همین جوانان به برکت انقلاب اسلامی پیشتازان مجاهدت در جبهه مقاومت هستند و در برابر زیاده خواهی استکبار و اسلام ستیزی دشمنان قرآن ایستاده اند.

جبارزاده اظهار داشت: اکنون ایران الگویی برای کشورهای آزادی خواه در جهان تبدیل شده و امید می رود تا با شتاب کنونی بتوانیم حاکمیت زمین را از آن صالحان به عنوان خلیفه اله کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با تقدیر از نیروهای انتظامی، امنیتی و ارتش و سپاه گفت: امروز آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های امن کشور شناخته می شود.

جبارزاده ابراز داشت: کشورهای همسایه، خاورمیانه و حتی اروپا و آمریکا اکنون با تهدید جدی در خصوص امنیت خود مواجه شده اند اما مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج)، تلاش های شبانه روزی نیروهای انتظامی، اقتدار ارتش در حراست از مرزها، شهادت طلبی نیروهای سپاه در داخل و خارج از مرزهای کشور و پروازهای مستمر تیز پروازان پایگاه شهید فکوری برای تامین امنیت منطقه شمالغرب کشور جرئت هر عملی را از بدخواهان و دشمنان مردم ایران گرفته است.

وی توفیقات استان در زمینه مبارزه با قاچاق، مواد مخدر، امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم خشن را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: این فضا در سایه همدلی و صمیمیت و همکاری تمام دستگاه های نظام در استان محقق گردیده است.

جبارزاده توفیق دیگر استان را در حوزه بهداشت و درمان اعلام کرد و افزود: هم اکنون همه هم استانی های ما تحت پوشش انواع خدمات بیمه های درمانی قرار دارند و تمام بیمارستان ها به صورت فعال آماده ارائه خدمات به بیماران در راستای تامین نظر رهبر معظم انقلاب در بخش سلامت هموطنان عزیز هستند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در راستای تامین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش فرهنگ تیز تلاش بر آن شده است تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه استان نهادینه گردد که نمونه اخیر آن برگزاری کنگره بزرگداشت ۳۶ هزار شهید دانش آموز در محل تالار معلم استان بود.

جبارزاده همچنین از تدوین سند تدبیر و توسعه استان برای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این سند از ابتدای سال جاری به تمام دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردیده و تمام دست اندرکاران استانی دارای برنامه ای برای توسعه اقتصادی در بخش های مختلف هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی سال آینده سال رونق و توسعه اقتصادی برای کل کشور به ویژه آذربایجان شرقی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با بیان اینکه مساجد و روحانیون کانون خیزش ملت ایران علیه استکبار و استبداد بوده اند افزود: باید به عنوان خادمان مردم شریف ایران کارهای مناسبی در خور شأن این دو طیف دینی به انجام برسانیم.