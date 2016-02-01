تئاتر همچنان در اولویت سبد حمایتی دولت در فرهنگ و هنر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحبت هایی ضمن تبریک ایام فجر انقلاب اسلامی و همزمانی این ایام با جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد: جشنواره سی وچهارم ویژگی های برجسته ای داشت که نمی توان به راحتی از آن گذشت. بیشتر آثار حضور یافته در جشنواره قبلا به صحنه رفته بودند و از این نظر امکان رقابت هنرمندان شهرستانی نیز فراهم می شد. ۷۷ اثر صحنه ای از ۴ نسل در جشنواره حضور داشت که حضور این ۴ نسل از کارگردانان ایرانی نشان داد پیشکسوتان و جوانان در عین تنوع سلایق هنری در کنار هم کار می کنند که این امر نویدبخش انتقال بیش از شش دهه هنر نمایش به نسل های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه آثار خیابانی در این دوره به دلیل محتوای اجتماعی شان مورد استقبال واقع شدند ادامه داد: امسال حضور آثاری با مضمون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در جشنواره نشان دهنده این بود که نه تنها ارزش های انقلاب کم رنگ نشده اند بلکه توجه بیشتری به این ارزش ها وجود دارد.

جنتی با اشاره به اینکه تئاتر در اولویت دولت است یادآور شد: تئاتر همچنان در اولویت سبد حمایتی دولت در بخش فرهنگ و هنر قرار دارد. امیدوارم تبادلات فرهنگی هنری در دوران پساتحریم با کشورهای صاحب تئاتر دنیا افزایش یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: وزارت ارشاد در سال جاری اهتمام اصلی خود را معطوف به حل مشکلات تئاتر کرد و از این پس نیز این مسیر را تا کاهش و یا رفع این مشکلات ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه امسال از جانب دولت سال تئاتر نامیده شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت هنر نمایش امسال را سال تئاتر اعلام کردیم که هدف از این نامگذاری این بود که در جهت گسترش فضاهای نمایشی و همچنین حمایت از هنرمندان، حمایتی صورت بگیرد. نمونه آن هم بازسازی تئاتر شهر است که همین بازسازی و مرمت در سالن های برخی از شهرستانها هم انجام گرفته است.

جنتی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: البته کارهایی که در طول امسال انجام شده به هیچ وجه برای ما راضی کننده نبوده است چون دولت در حال حاضر در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد. در پایان برای تمامی هنرمندان هنر ریشه دار نمایش آرزوی توفیق و تعالی دارم.