عراق مقابل دوربین مستندساز ایرانی/ با فرات همراه شوید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «همراه با فرات» به کارگردانی فرشاد اکتسابی امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن در بخش «سینما حقیقت» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ساعت ۱۴:۳۰ در برج میلاد برای اهالی رسانه به نمایش درمی آید.

فرشاد اکتسابی متولد سال ۱۳۴۹ در تهران و دارای مدرک کارشناسی سينما (کارگردانی) و تئاتر (ادبيات دراماتيک) است. در پرونده‌ فیلمسازی او، ساخت مستندهای «راز يک مجسمه»، «مجنونی از اسکانديناوی»، «سووز» (شوش)، «فرزند اصفهان»، «سعدی کارنو»، «ماست سياه است»، «تابوت خالی»، «سفر به سرزمين شگفتی‌ها»، «۱۶۶ روز نوفل لوشاتو»، «چاپارهای کاغذی»، «غاردان خان»، «هزار فاميل»، «ده حادثه ماندگار»، «سفر به دره نيکبختی»، «در جستجوی سيمرغ»، «دکتر علی»، «ژاک دومورگان»، «جزيره گنج» و... به چشم می‌خورد که جوایز مختلفی را برای این فیلمساز به ارمغان آورده است.

اکتسابی دیپلم افتخار بهترین کارگردانی و تندیس فیروزه ای بهترین تدوین برای فیلم «راز یک مجسمه» از ششمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، تندیس زرین بهترین کارگردانی برای فیلم «فرزند اصفهان» از سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و تندیس فیروزه و جایزه ویژه دبیر جشنواره برای مستند «همراه با فرات» از نهمین جشنواره «سینماحقیقت» را در کارنامه کاری خود دارد.

«همراه با فرات»

این فیلم، مستند بلندی است که فرشاد اکتسابی کارگردانی و محمد داوودی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. این فیلم که در سال ۹۴ تولید شده است و برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» رونمایی می‌شود، روايتی از نگاه يک فيلمساز جوان است که پس از سال‌ها دوری به سرزمين مادری‌اش «عراق» باز می‌گردد تا فيلمی درباره تاريخ کشورش بسازد.

عوامل مستند

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: فرشاد اکتسابی، تهیه کننده و پژوهشگر: محمد داوودی، نویسنده: مهدی تراب بیگی، تصویربردار: مهراد امین کاظمی، صدابردار: حمید بختیاری، امیر حاجی ده آبادی، تدوین: فرشاد اکتسابی، صداگذار: حسن مهدوی، میکس صدا: رضا گدازگر، آهنگساز: امید فتح الهی، گفتار متن: رامک صرافان، بازیگر: منتظر الاسدی، مدیر تولید: حمید مهندسی، عکاس: محمد مجلل، دستیاران کارگردان: حیدر الخفاجی، محمد الفتلاوی، دستیاران تصویربردار: حامد فاخر، رضا غفرالهی، امير اديب‌پرور تدوینگر، عادل فدعم گوینده.

یادداشت کارگردان

در یادداشت کارگردان برای این اثر آمده است: «همه بر این موضوع واقفیم که در عصر حاضر شرایطی که بر عراق حاکم است تاثیر به سزایی بر تحرکات و تحولات سیاسی بسیاری از کشورهای جهان گذاشته است. ما در این فیلم سعی و تلاش داشتیم تا با رویکردی تاریخی به بررسی ریشه ها و زمینه های شکل گیری وقایع امروزی که عراق و حتی جهان با آن مواجه است، بپردازیم. بنابراین به گذشته های دور سفر کردیم و همه چیز را از نقطه آغاز مورد بررسی قرار دادیم تا به سرنخی از این کلاف سردرگم در مسیر تاریخ این کشور دست یابیم. بدین ترتیب نقطه حرکتمان را از صد سال پیش یعنی از سال ۱۹۱۴ (جنگ جهانی اول) آغاز کردیم و در این سفر شاهد آن بودیم که چگونه وقایع و رخدادهای تاریخی همچون قطعات دومینو به نحو شگفت آوری به سمتی سوق داده می شوند که اینک ما شاهد پدیده ای به نام تروریست و داعش در عراق هستیم. من پیش از این مستندهای تاریخی بسیاری ساخته بودم که عموما در آنها سعی داشتم از طریق بازسازی وقایع تاریخی به یک بیان روایی برسم اما این فیلم برایم یک تجربه جدید بود و من در این مستند به جای خلق سکانس های بازسازی که غالبا در مستندهای تاریخی شاهد آن هستیم از شیوه فضاسازی بهره بردم. به عبارتی تلاشم بر آن بود تا با به خدمت گرفتن عنصر تخیل در بیننده و بهره گیری از عناصر مستند به جای بازسازی شیوه جدیدی را در نحوه روایت یک مستند تاریخی تجربه کنم.»