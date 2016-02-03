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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص):

نفوذ رویکرد جدید دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی است

نفوذ رویکرد جدید دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی است

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: تمام توطئه های دشمنان به نتیجه نرسیده، اما آنها با سناریوهای جدید به دنبال نفوذ در کشور ما هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز چهارشنبه در یادواره شهدای فرهنگی استان کرمانشاه که در محل مجتمع خدماتی رفاهی بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از خانواده های معظم آنان، اظهار داشت: خانواده های شهدا درس عشق و ایستادگی را به همه ما آموختند.

وی در ادامه با تبریک دهه مبارک فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: وقتی به دهه فجر می رسیم باید در پیشانی آن از امام (ره) و شهدا که ستون و عامل بازدارندگی دشمنان هستند یاد کنیم.

ریحانی ادامه داد: دهه فجر واقعه بزرگی است که اسارت، بندگی و ذلت را از ما گرفت و کشوری که خوار و ذلیل دست استکبارگران بود را به کشوری قدرتمند تبدیل کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امام (ره) با آمدنش فهم جدیدی به ما داد و فکر ما را عوض کرد و کشور ما را از اسلام حداقلی یعنی اسلامی که دشمنان به دنبال آن هستند به اسلام همه جانبه و پویا رساند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب ما به رهبری امام خمینی (ره) نه تنها کشور بلکه جهان کفر را متحول کرد، افزود: امام (ره) با این انقلاب کشور ما را که کشوری ذلیل در دست مستکبران بود و حتی حیوانات آنها به ما مقدم بودند را به اوج فضیلت رساند.

سردار ریحانی خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) فضایی را ایجاد کرد و انسان هایی را تربیت کرد که راه ۱۰۰ ساله را یک شبه رفتند و باعث افتخار ما شدند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: امروز هر آنچه ما داریم مدیون این خانواده شهداست و ما نباید بگذاریم در دهه های فجر و سایر ایام این فضا فراموش شود.

ریحانی اظهار داشت: ما باید یاد کسانی را گرامی بداریم که حتی کلاس درس را ترک کردند تا درسی تاریخی به ما بدهند و این یاد شهدا برای آن است که راه را گم نکرده و آن شاخص ها را فراموش نکنیم و بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم.

این مقام ارشد نظامی افزود: شهدا ولایت مدار بودند و این بزرگترین درسی است که از ما خصوصا در دانشگاه فرهنگیان می خواهند.

ریحانی مسئولیت فرهنگیان در راستای تربیت جوانان متعهد را بسیار خطیر عنوان کرد و گفت: امروز دشمنان ما به دنبال نفوذ در کشور ما هستند، چرا که فضای کشور فضایی است که بعد از سی و چند سال توطئه در آن راه به جایی نبرده اند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) افزود: امروز تمامی توطئه های دشمنان علیه ما به نتیجه نرسیده و تمام مهمات آنها تمام شده اما با سناریوهای جدید به دنبال نفوذ در کشور ما هستند.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ماه، گفت: ایشان محورهای حرکت ما را ترسیم کردند و صادقانه و درست عمل کردن را یکی از محورهای اساسی ماندگاری انقلاب دانستند و فرمودند ما موظف به حفظ این ماندگاری هستیم.

سردار ریحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری یکی از محورهای اصلی این ماندگاری را شرکت در انتخابات برشمردند و بر درست انتخاب کردن تاکید کردند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری خطر نفوذ در مجلس شورای اسلامی را گوشزد کردند و تاکید داشتند که به افراد با ایمان رای دهیم.

ریحانی اظهار داشت: با توجه به موارد مذکور ایشان بزرگترین و تاثیرگذارترین راهکار ماندگاری انقلاب را همین انتخابات و درست انتخاب کردن دانسته اند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد همه ما در مسیر شهدا گام برداریم و شرمنده آنها نشویم.

کد مطلب 3040901

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