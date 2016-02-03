منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی آسمان البرز در ۲۴ ساعت آینده قسمتی ابری در پاره ای مناطق همراه با غبار محلی، افزایش ابر، بارش های پراکنده و وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد بود.

وی در ادامه وضعیت جوی امروز شهرستان کرج را نیمه ابری تا ابری همراه با بارش های پراکنده باران پیش بینی کرد و گفت: دمای هوای امروز کرج منفی یک درجه سانتی گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه با توجه به تحليل آخرين نقشه ­های پيش­ يابی هواشناسی، گفت: امروز در ارتفاعات استان، احتمال اختلال در تردد جاده ­های كوهستانی به دليل بارش برف و مه گرفتگی وجود دارد.

وی به شهروندان توصیه کرد اگر قصد سفر از محورهای مواصلاتی کوهستانی استان را دارند وسايل و تجهيزات زمستانی به همراه داشته باشند.

اعلام وضعیت جوی محورهای کوهستانی البرز

رحمانیان وضعیت جوی در شهرستان های استان را اعلام کرد و گفت: در شهرستان های استان بارش پراکنده برف و باران، مه صبحگاهی و وزش باد پیش بینی می شود. در حال حاضر دمای هوای بسیاری از شهرستان ها به منفی صفر درجه رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز دمای هوای شهرستان طالقان را منفی ۶ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که برای منطقه دیزین بارش های پراکنده برف پیش بینی می شود و در حال حاضر دمای هوا در دیزین به منفی ۱۲ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی در پایان وضعیت جوی محور چالوس را ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد، بارش برف و باران اعلام کرد و گفت: در حالی برای این محور مه آلودگی پیش بینی می شود که ماکزیمم سرعت باد ۳۶ کیلومتر بر ساعت است.