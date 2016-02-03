به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، انتظار حسین، یکی از معروف‌ترین داستان‌نویسان زبان اردو دیروز در سن ۹۲ سالگی در شهر لاهور پاکستان چشم از جهان فرو بست. انتظار حسین از چند روز پیش در یک بیمارستان خصوصی بستری بود و در روز سه شنبه درگذشت.

انتظار حسین آخرین نسل از داستان نویسان در زبان اردو بشمار میرفت. وی در هفتم دسامبر سال ۱۹۲۳ در منطقه «دیبایی» از توابع شهر «بلندشهر» هندوستان بدنیا آمد. وی در زبان و ادبیات اردو کارشناسی ارشد گرفت و بعد از آن مشغول نوشتن داستان کوتاه و رمان شد. علاوه بر این وی کتابهایی را از زبان انگلیسی به اردو نیز ترجمه کرد.

از جمله تصانیف و نوشته‌های وی می‌توان به «آبادی»، «آخرین نامه از هندوستان»، «شهر افسوس» و «جلوتر دریا است» است اشاره کرد. وی علاوه بر نوشتن داستان کوتاه و رمان به زبان اردو کتابهایی را از زبان انگلیسی به اردو ترجمه کرد. در روزنامه های مختلف پاکستان نیز به عنوان ستون نویس در مورد مسایل سیاسی و اجتماعی مطالبی را به نگارش در آورد.

لازم به ذکر است که انتظار حسین از بنیان گذاران داستان نویسی مدرن در زبان اردو بشمار می رفت. وی محموعه داستانهایی بنام «کلیله و دمنه» را برای کودکان به زبان اردو به نگارش درآورد. آخرین رمان انتظار حسین بنام «سنگاسن بتیسی» در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید.

به پاس خدمات این نویسنده و داستان نویس زبان اردو دولت پاکستان در سال ۲۰۱۲ به وی نشان «یک عمر دستاورد» اعطا کرد و در سال ۲۰۱۴ دولت فرانسه برترین نشان دولتی را به این نویسنده پاکستانی اختصاص داد. در دانشگاه‌های هند و پاکستان مقالات و پایان‌نامه‌های تحقیقی در مورد زندگی و آثار انتظار حسین نگاشته شده است.