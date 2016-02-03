معیار ثابت ما در انتخابات فرمایشات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی صبح چهارشنبه در همایش انقلاب اسلامی و مبارزه با جبهه باطل در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر اظهار داشت: دشمنان با روش‌های مختلف و متنوع در حال حمله به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب هستند که باید هوشیاری بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم تا راه شهدا را ادامه دهیم، خاطرنشان کرد: دشمنان در حال حاضر فشارهای سهمگینی را بر انقلاب و مردم ایران اسلامی وارد کرده‌اند که در این شرایط وظیفه پاسداران در جامعه سنگین و دوچندان شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بر لزوم بصیرت‌افزایی تاکید کرد و ادامه داد: در جامعه ما دو گروه هستند که با دو شعار بسیار متفاوت در حال فعالیت هستند که باید ما آنها را به خوبی بشناسیم و به مردم نیز بشناسانیم.

وی در ادامه به شرایط انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخاب اصلح در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید افراد را بر اساس شاخصه‌هایی که مقام معظم رهبری معرفی کرده‌اند انتخاب کنیم.

حجت‌الاسلام دشتی با تاکید بر اینکه پذیرش حق و باطل در حال حاضر خیلی سخت شده است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان بر اساس فاکتورهای ظاهری و یا گذشته افراد، انتخاب کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تاکید بر اینکه باید شناخت کافی و مناسبی از افراد داشته باشیم، ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری معیار ثابت ما در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای، جهانی و انتخاباتی است.