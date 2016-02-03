برنامه وزارت بهداشت برای کنترل کیفیت شیر مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری در حاشیه برگزاری کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، در خصوص وضعیت کنترل کیفیت شیر مدارس گفت: سازمان غذا و دارو در مبدا تولید و معاونت بهداشت در زمان عرضه، کیفیت شیر مدارس را کنترل می‌کنند. ما اگر موردی از فساد و میکروب در شیر مدارس ببینیم آن را اطلاع می‌دهیم و حتی تا بستن کارخانه هم پیش می‌رویم.

وی در خصوص تفاوت میان شیر استریلیزه و پاستوریزه گفت: شیر استرلیزه میکروب ندارد و اگر میکروبی در آن دیده شود، یعنی آلوده است. ما با مواردی که میکروب داشتند برخورد کرده‌ایم. در آموزش و پرورش و مدارس به دلیل ماندگاری بالای شیر استریلیزه، استفاده از این نوع شیر به جای شیر پاستوریزه توصیه می‌شود و باید در روستاها نیز حتما شیر استریلیزه مصرف شود.

سیاری، همچنین از تلاش وزارت بهداشت برای غنی سازی شیر با ویتامین D خبر داد.

وی، از بهبود ۵۰ درصدی سوء تغذیه کودکان کشور طی سه دهه اخیر خبر داد و گفت: در دنیا ۱۶۱ میلیون کودک زیر پنج سال به علت فقر تغذیه دچار کوتاهی قد هستند. ۱۰۰ میلیون کودک نیز کمبود وزن دارند. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۲۵، ۱۱ درصد کودکان زیر پنج سال دنیا دچار اضافه وزن می‌شوند.

معاون وزیر بهداشت افزود: به گفته سازمان بهداشت جهانی تمام کشورها تا سال ۲۰۳۰ باید میزان ابتلا به سرطان، سکته‌های قلبی و مغزی، آسم وCOPD و دیابت را کاهش دهند. همچنین به دلیل احساس خطر در زمینه مرگ ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، باید رشد دیابت و چاقی متوقف شود.

سیاری، تولد کودک با وزن کم را بسیار خطرناک عنوان کرد و گفت: کوتاهی قد در بزرگسالی کودکان باعث کاهش توان جسمی، سوء تغذیه و همچنین عقب ماندگی توسعه کشورها می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، ۸۳ هزار مورد از ۴۰۰ هزار مرگ سالیانه در کشور را مرتبط با فشار خون عنوان کرد و افزود: ریشه این مرگ‌ها در سوء تغذیه مادران است؛ چرا که نوزادان آنها در بزرگسالی دچار چاقی، دیابت و فشار خون می‌شوند.

سیاری، میزان چاقی در زنان گنبدی و گلستانی را از زنان آمریکایی بیشتر عنوان کرد و علت آن را مهاجرت از سیستان و بلوچستان به این منطقه دانست و گفت: این افراد با سوء تغذیه به این منطقه مهاجرت کردند. در نتیجه تولد فرزندانی از مادرانی با این وضعیت تغذیه، باعث افزایش چاقی در نسل‌های بعدی شد.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، ۶.۸ کودکان زیر پنج سال در کشور دچار کوتاهی قد و ۶.۷ درصد نیز کمبود وزن دارند. کوتاهی قد در کودکان، در استان‌های خراسان جنوبی، شرق کرمان و سیستان و بلوچستان به ۲۰ درصد می‌رسد. در این مناطق کمبود وزن نیز آمار بالایی دارد.

سیاری همچنین از بهبود وضعیت فقر آهن در کشور خبر داد و گفت: ما دستورالعمل جدیدی تدوین کرده‌ایم که طی آن تجویز ویتامین D از سه روزگی برای نوزاد انجام می‌شود. از سال گذشته مکمل‌یاری ویتامین D برای دختران آغاز شد و امسال میزان آن افزایش پیدا کرد. در تمام مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور این ویتامین وجود دارد.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان و کرمان، بالاترین کمبود ویتامین D را داریم. به طور کلی همه گروه‌های سنی به ویژه مادران باردار با کمبود این ویتامین روبرو هستند.

سیاری میزان مرگ نوزاد با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم را ، ۲۶۵.۵ مورد از میان هر ۱۰۰۰ تولد با این وزن اعلام کرد و گفت: تعداد نوزادان روستایی با وزن زیر ۲۵۰۰ گرم نیز بیشتر از نوزادان شهری است.

وی در خصوص علل بروز چاقی در کودکان نیز گفت: عدم تعادل در دریافت مصرف انرژی و مصرف بی‌رویه فست فود، از مهمترین عوامل چاقی کودکان است. ایران یکی از بالاترین مصرف کنندگان نوشابه گازدار در دنیا است. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که روزانه بیشتر از ۲۵ گرم قند مصرف نشود. وزارت بهداشت همچنین در صدد است که میزان قند موجود در نوشابه‌ها را کاهش دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، دیابت، مشکلات فیزیکی، اختلال تنفسی، عضلانی، مفصلی و رفتاری را از عوارض و پیامدهای چاقی کودکان عنوان کرد.

سیاری، تشویق به تحرک بدنی به مدت ۶۰ دقیقه، کنترل وزن مادر قبل از بارداری، تغذیه با شیر مادر، کنترل روند افزایش وزن در بارداری و رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی کافی توسط والدین را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چاقی کودکان دانست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از کمبود ویتامین D در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: طی ۱۰ سال میزان کمبود ویتامین D در کشور شش برابر شده است. این مشکل در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان وضعیت نامناسب‌تری دارد. در بوشهر ۷۵ درصد مردم از کمبود ویتامین D رنج می‌برند و به طور کلی در کشور ۶۲ درصد کودکان کمبود ویتامین D دارند، البته در همه نقاط دنیا این مشکل وجود دارد.

وی ادامه داد: ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور با کمبود این ویتامین روبرو هستند و بیشترین میزان شیوع در میان سالمندان، کودکان و زنان باردار است.

معاون وزیر بهداشت، تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر تا ۶ ماهگی، تداوم تغذیه با شیر تا ۲۴ ماهگی و شروع تغذیه تکمیلی از پایان ۶ ماهگی را راه حلی برای جبران کمبود ویتامین D عنوان کرد.

سیاری در خصوص فعالیت‌های وزارت بهداشت برای کاهش وزن کودکان چاق در سنین مدرسه نیز گفت: با فعالیت‌های وزارت بهداشت و ترویج بوفه سالم در مدارس، ۹۶ درصد مدارس در حال حاضر فاقد فست فود و مواد مضر هستند. همچنین تلاش شده تا شیر مدارس با ویتامین D غنی شود. قرار است آرد مصرفی برای نان‌ علاوه بر آهن و اسید فولیک با این ویتامین غنی شود.