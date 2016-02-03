حامد کاتبی کارگردان انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» درباره نمایش فیلم های انیمیشن در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش فیلم های انیمیشن در پردیس ملت یک ساعت زودتر از فیلم‌های بخش «نگاه نو» و از ساعت ۱۵ خواهد بود که به اعتقاد من این سانسی است که مردم به سینما نمی آیند.

وی ادامه داد: همچنین هیچ مواد تبلیغاتی برای آثار انیمیشن در پردیس ملت درنظر گرفته نشده و مجموع امور تبلیغات فیلم ها به عهده خودمان گذاشته شده است.

کاتبی درباره نشست های خبری که قرار بود در پردیس سینما ملت برای فیلم های انیمیشن برگزار شود، بیان کرد: برگزاری نشست های ویژه فیلم های انیمیشن به عهده خود کارگردان ها گذاشته شده و مسئولان کاخ مردمی گفته اند که سالنی برای برگزاری نشست های خبری فیلم های انیمیشن در اختیار قرار خواهند داد، اما این امکان کافی نیست و باید شرایط برگزاری نشست خبری فیلم های انیمیشن به درستی فراهم شود.

کارگردان فیلم انیمیشن «در مسیر باران» درباره موضوع این فیلم توضیح داد: داستان فیلم «در مسیر باران» درباره مردی است که در بغداد زندگی می کند. اهالی بغداد گرفتار شرایط سخت خشکسالی هستند و مجبور به سفر می شود و داستان با امام رضا(ع) گره می خورد. این فیلم را می توان یک اثر تاریخی و دینی درنظر گرفت.

وی در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه پرینت سه بعدی از شخصیت‌های این فیلم ساخته شده است، گفت: مرحله پرینت سه بعدی معمولا برای سفارش دهنده درنظر گرفته می شود و ما هم پرینت سه بعدی شخصیت‌هاd انیمیشن «در مسیر باران» را ساختیم تا به عنوان محصولات فیلم به بازار عرصه شود.