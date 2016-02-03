به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نجاری گفت: انواع نهال‌های تامین شده وتولیدی شامل نهال‌های سوزنی برگ مانند سرو خمره ای، سرو نقره ای، سرو شیراز، کاج بروسیا و کاج تهران بوده ضمن اینکه نهال‌های پهن برگ نیز شامل آیلان، زبان گنجشک، افرا، توت، ارغوان، اقاقیا، زیتون تلخ و سنجد است.

رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن هفته منابع طبیعی تعداد ۱۵۵ هزار اصله نهال از گونه‌های مختلف به منظور کاشت نهال در مراسم مختلف این هفته و همچنین توزیع در بین آحاد مردم، ارگان‌ها، نهادها، دستگاه‌های دولتی و نظامی تامین شده است.

نجاری اظهار داشت: برای تامین نهال مورد نیاز استان تعداد ۲۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان دماوند تولید شده که با توجه به شرایط گونه‌ها تعداد ۱۰ هزار اصله از این نهال‌ها در ارتفاعات شمال تهران و دیگر مناطق مستعد استان کاشته خواهد شد و مابقی این نهال‌ها در سال ۹۵ در عرصه‌های مناسب کاشته می‌شود.

رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، تولید ۱۴۵ هزار اصله نهال از طریق ایجاد خزانه در نهالستان دماوند را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد.