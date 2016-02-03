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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

آیت الله جوادی آملی در دیدار با مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم؛

اگر فرهنگ غدیری در جامعه حاکم باشد اعمال ناشایست صورت نمی گیرد

اگر فرهنگ غدیری در جامعه حاکم باشد اعمال ناشایست صورت نمی گیرد

آیت الله جوادی آملی گفت: اگر فرهنگ غدیر در جامعه حاکم باشد اعمال ناشایست صورت نخواهد گرفت چرا که در جامعه غدیری همه برای اعتلاء و عزت اسلام ناب و جامعه تلاش می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار با حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و مسئولان تشکل‌های مذهبی و فعالان فرهنگی این استان با بیان اینکه «در ایام فاطمیه باید مواظب اعمال، رفتار و سخنان خود باشیم تا با سخنان خود رنجش خاطر اهل بیت(علیهم السلام) را فراهم نکنیم» گفت: باید به این نکته توجه کنیم که اگر اهل بیت(علیهم السلام) اکنون بودند چگونه با مردم رفتار می‌کردند و سخن می‌گفتند.

وی خاطرنشان کرد: بی تردید در جامعه‌ای که غدیر حاکم است نه سقیفه، باید غدیری فکر و اندیشه کرد و غدیری رفتار کرد.

آیت‌الله جوادی آملی بیان کرد: اگر کسی در جامعه‌ای که غدیر حاکم است رفتار غدیری نداشته باشد، بی تردید از اهل بیت(علیهم السلام) فاصله گرفته است و حذف خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر فرهنگ غدیر در جامعه حاکم باشد اعمال ناشایست صورت نخواهد گرفت چرا که در جامعه غدیری همه برای اعتلاء و عزت اسلام ناب و جامعه تلاش می کنند و تاکید روی مسئله تقویت غدیر و وحدت جامعه دارند.

این روحانی برجسته با تاکید بر اینکه در جامعه غدیری کسی به فکر مقام و پست نیست، اظهار کرد: اهل بیت(علیهم السلام) برای عزت و ترویج اسلام ناب دچار سختی و مشکلات زیادی شدند و شیعیان و دل باختگان به آن معصومین هم برای اعتلاء اسلام خود را ارزان نفروختند و از جان و مال خود برای حفظ دین گذشتند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر کسی بخواهد جامعه را اصلاح کند، باید از خود بگذرد و ایثار کند، بیان کرد: باید در جامعه غدیری فرهنگ زهرایی و علوی و سخنان آنها را حاکم کرد و این امر نیازمند به ایجاد جاذبه است.

وی با اشاره به سیره ائمه اطهار در جهت ارتقاء وحدت در جامعه و همچنین انتخابات پیش رو، خاطرنشان کرد: در جامعه غدیری نباید طوری رفتار کرد و سخن گفت که بهانه به دست داعش و تکفیری ها بیفتد؛ اهل بیت(علیهم السلام) همه را دعوت به اتحاد می کردند و هم اکنون در جامعه و نظام اسلامی دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم و این حضور پر رنگ مردم در انتخابات و در راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس آبروی نظام است و باید برای حفظ این آبرو بیش از پیش تلاش کرد.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: اگر قدردان این نعمت الهی نباشیم و از این عزت و آبرو مراقبت نکنیم فردای قیامت همه مسئول خواهیم بود و باید جوابگو باشیم، مردم جامعه اسلامی حتما در انتخابات شرکت کنند ما هم حتما شرکت می کنیم و همه وظیفه دارند در این عرصه شرکت فعال داشته باشند و هر کاری از دست آنها بر می آید برای حضور پر شور مردم در صحنه انتخابات انجام دهند.

این مفسر قرآن کریم خاطرنشان کرد: دشمنان منتظر این هستند که به انقلاب ضربه وارد کنند و اگر نتوانیم این آمادگی خود را برای حضور چشمگیر در انتخابات به رخ دشمن بکشانیم قطعا در این عرصه و در ادامه راه دچار مشکلات جبران ناپذیری خواهیم شد.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: نباید نسبت به نظام که امانت الهی است کم کاری کرد؛ بزرگترین خدمت به نظام حفظ حضور حداکثری در انتخابات و در همه عرصه های سیاسی دیگر است.

وی افزود: از برکت فرهنگ غدیر همه ملت های جهان اکنون به سخنان رهبری و انقلاب توجه و علاقه دارند و این معنای غدیر است، هر جا حسینیه یا مسجدی بنا می شود از برکت و خون شهیدان پرورش یافته در فرهنگ غدیر است؛ این واقعیتی است که نباید آن را فراموش کرد.

کد مطلب 3041276
سارا فرجی

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