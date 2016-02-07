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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۵

اتحادیه اروپا ورود پناهجویان سوری به خاک ترکیه را خواستار شد

اتحادیه اروپا ورود پناهجویان سوری به خاک ترکیه را خواستار شد

دولت آنکارا علیرغم کمک سه میلیارد دلاری که قرار است در ازای تامین رفاه پناهجویان سوری از اتحادیه اروپا دریافت کند، همچنان با بستن مرزهای خود مانع از ورود آنها به خاک ترکیه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اتحادیه اروپا از ترکیه خواست تا راه را برای ورود ده‌ها هزار پناهجوی سوری که پشت دروازه های شهر مرزی «کیلیس» سرگردان مانده اند، باز کند.

به گفته «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حفاظت از پناهجویان اگر در شمار وظایف قانونی به شمار نیاید بالطبع از جمله وظایف اخلاقی یک کشور محسوب می شود.

ترکیه که به نقل از برخی منابع خبری این روزها همگام با عربستان سعودی خود را برای اعزام نیروی زمینی به سوریه آماده می کند و همواره با سیاست های مداخله جویانه خود در جهت تشدید بحران این کشور پیش رفته است، می گوید که سرپناه و آذوقه پناهجویان سوری را در سوی دیگر مرز و در داخل خاک کشورشان تامین می کند و به همین دلیل دیگر نیازی نیست که راه را برای ورود آنها به سمت دیگر مرز یعنی ترکیه باز کند.

به گفته موگرینی، اتحادیه اروپا در حال تدارک کمک مالی به ترکیه است تا به این ترتیب از ارسال تجهیزات و وسایل رفاهی برای پناهجویان اطمینان حاصل شود.

در نوامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) اتحادیه اروپا با واگذاری بیش از سه میلیارد دلار کمک مالی به دولت آنکارا در ازای تامین رفاه پناهجویان سوری در داخل خاک ترکیه موافقت کرد.

با این حال، فرمانداری شهر مرزی کیلیس با طرح تعارف های ساختگی مبنی بر اینکه دروازه های شهر به روی پناهجویان باز است، مدعی شد که در حال حاضر ضرورتی به میزبانی از پناهجویان در داخل خاک ترکیه وجود ندارد.

در حدود ۴.۵ میلیون نفر از مردم سوریه از سال میلادی ۲۰۱۱ و همزمان با آغاز بحران در این کشور مجبور به ترک کشور خود شده اند. این در حالی است که ۱۳.۵ میلیون نفر دیگر نیز در داخل این کشور نیازمند دریافت کمک های بشر دوستانه هستند.

کد مطلب 3043768
مریم خرمایی

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