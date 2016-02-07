کارگردان ایرانی داور جشنواره سینما پوورو ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کارگر که با فیلم کوتاه «آغی» تاکنون نزدیک به ۵۰ حضور بینالمللی و بیش از ۱۰ جایزه کسب کرده است بهعنوان عضو هیات انتخاب و همچنین داور بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سینما پوورو معرفی شد.
این کارگردانی ارومیهای که با فیلمهای کوتاهش در دورههای پیشین این جشنواره حضور داشت و جایزه ویژه داوران را کسب کرد به نمایندگی از ایران به همراه داورانی از ایتالیا، سوئیس، پرتقال، اسپانیا و فرانسه فیلمهای این دوره جشنواره پوورو را داوری خواهند کرد.
جشنواره فیلم کوتاه سینما پوورو با رویکرد فرهنگی و اجتماعی و باهدف کشف و معرفی استعدادهای فیلمسازی کوتاه ژوئن ۲۰۱۶ در شهر تاریخی اسپرا ایتالیا برگزار میشود.
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