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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

کارگردان ایرانی داور جشنواره سینما پوورو ایتالیا شد

کارگردان ایرانی داور جشنواره سینما پوورو ایتالیا شد

یوسف کارگر فیلمساز ارومیه‌ای و عضو انجمن سینمای جوانان ایران داور سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سینما پوورو در ایتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کارگر که با فیلم کوتاه «آغی» تاکنون نزدیک به ۵۰ حضور بین‌المللی و بیش از ۱۰ جایزه کسب کرده است به‌عنوان عضو هیات انتخاب و همچنین داور بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سینما پوورو معرفی شد.

این کارگردانی ارومیه‌ای که با فیلم‌های کوتاهش در دوره‌های پیشین این جشنواره حضور داشت و جایزه ویژه داوران را کسب کرد به نمایندگی از ایران به همراه داورانی از ایتالیا، سوئیس، پرتقال، اسپانیا و فرانسه فیلم‌های این دوره جشنواره پوورو را داوری خواهند کرد.

جشنواره فیلم کوتاه سینما پوورو با رویکرد فرهنگی و اجتماعی و باهدف کشف و معرفی استعدادهای فیلم‌سازی کوتاه ژوئن ۲۰۱۶ در شهر تاریخی اسپرا ایتالیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 3044026
محیا رضایی کلانتری

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