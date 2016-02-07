شهر زیار پتانسیل تبدیل به مرکز گردشگری شرق اصفهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌ رضا ارزانی ظهر یکشنبه درآئین رونمایی از کتاب زیار اظهار داشت: شهر زیار باید پیش از این به شهر تبدیل می‌شد زیرا از تاریخ‌ ارزشمندی برخوردار است و فعالیت‌های بسیار خوبی طی قرن‌های گذشته در این منطقه از استان اصفهان به وقوع پیوسته است.

وی بیان کرد: همدلی و همزبانی در حوزه شرق اصفهان هم‌افزایی خوبی را بین مردم این خطه ایجاد می‌کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اعلام اینکه مسئله گردشگری در زیار از سال‌ها پیش مطرح بود، گفت: گردشگری یک منبع پر درآمد و متکی بر اقتصاد غیر نفتی است و با توجه به ظرفیت خوبی که در زیار است می‌توان از راه گردشگری کسب درآمد فراوانی کرد.

وی با استناد بر این کلام الله که اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری می‌رساند، ادامه داد: بر اسام این کلام الله نه اینکه باری تعالی نیاز به یاری ما داشته باشد بلکه از ما می‌خواهد که با حفظ و صیانت از دین اسلام بتوانیم این دین را به جهانیان ارائه کنیم.

حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه رهبر کبیر انقلاب توانست با برپا کردن انقلابی متکی بر اسلام، الگوی جهانیان شود، ادامه داد: امروزه انقلاب اسلامی ایران خط مشی بسیاری از کشورها شده است.

وی اضافه کرد: بی‌اعتمادی که امروزه در بین مردم ایجاد شده مانع جدی همدلی و همزبانی است که مقام معظم رهبری خواستار تحقق آن در بین ملت شده است چراکه تنها در سایه این همدلی می‌توانیم به بسیاری از اهداف دست یابیم.

شعار «بخواهیم می‌توانیم» امروز محقق شده است

فرماندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات همچون دوره‌های قبلی بر سرنوشت کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

کفیل با اشاره به اینکه مردم با همدلی و همزبانی حضور پر شوری در این دوره از انتخابات داشته باشند، ادامه داد: در اسفندماه دو انتخاب سرنوشت ساز را در کشور داریم که باید مردم با درایت به پای صندوق‌های رای بیایند.

وی رونمایی از کتاب زیار را افتخاری برای این شهر دانست و گفت: کتاب زیار معرف شهر اصفهان خواهد بود.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه شهرداری زیار اگر چه با تاخیر تشکیل گرفت اما فعالیت‌های خوبی طی ۲۱ ماه تاسیس داشته و رشد خوبی داشته است، ادامه داد: عزم مدیران زیار قابل تحسین است همانطور که در این شهر انسجام خوب شهرداری و شورای شهر را مشاهده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: شعار اگر «بخواهیم می‌توانیم» امروز محقق شده است.