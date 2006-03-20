آباداني افغانستان نيازمند بازگشت نيروهاي متخصص است

نعيم غياثي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : وجود مشكلات فراوان در افغانستان امري بديهي است چرا كه بازسازي كشوري كه 30 سال در جنگ بوده، 50 سال به طول مي انجامد و تسهيل در سرعت در بازسازي فقط با حضور سريع تر نيروهاي متخصص در اين كشور ميسر مي شود.

معاون وزارت عودت و امور مهاجرين افغانستان در ادامه افزود : متخصصين افغان به علت كسب درآمدهاي هنگفت از كشورهاي ديگرحاضربه بازگشت وهمكاري دربازسازي افغانستان نيستند چرا كه تصورمي كنند زمينه هاي لازم براي كار آنان در كشورشان فراهم نيست.

وي تصريح كرد : اين در حالي است كه مقرر گرديده 50 درصد از سهم بازسازي افغانستان بر عهده دولت و 50 درصد ديگر نيز توسط NGO تامين مي شود.

نعيم غياثي در خصوص اينكه برخي از NGO هاي خارجي از نيروي كار كشور خود به جاي نيروي افغاني استفاده مي كند و اين زمينه اشتغال را براي افغان ها محدود مي كند اظهار داشت : كشورهاي كمك كننده يا NGO هاي بازسازي كننده افغانستان در اداره نيروي انساني خود داراي اختيار هستند و جذب نيروهاي متخصص افغان به عهده دولت افغانستان مي باشد.

وي درپايان با اشاره به تسهيلات دولت افغانستان براي بازگشت افاغنه به اين كشور افزود : اعطاي زمين به كساني كه داراي شرايط مورد نظر دولت افغانستان باشد صورت مي گيرد و مقدار زمين بستگي به شهر يا استان مورد نظر مي باشد.