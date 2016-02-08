ادریس البا جایزه لندن را برد/ پاسخی به اسکار سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ادریس البا در حالی به عنوان برنده بهترین بازیگر جایزه ایوینینگ استاندارد انتخاب شد که بسیاری به نامزد نشدن او برای رقابت بهترین بازیگر اسکار معترض بودند.

این جوایز که تنها شامل حال بازیگران بریتانیایی و ایرلندی می‌شود، پیشتر فهرست نهایی نامزدهای خود را در حالی اعلام کرد که بسیار با نامزدهای اسکار متفاوت بود و تنوع زیادی در آن به چشم می‌خورد.

ادریس البا جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلمی با عنوان «هیولاهای بی‌وطن» که کودک سربازان موضوع اصلی آن هستند دریافت کرد. البا برای بازی در این فیلم تحسین بسیاری برانگیخته است. جایزه انجمن اسکرین اکتورز نیز هفته پیش به وی برای همین فیلم تعلق گرفت.

البا ۶ سال با فوکوناگا کارگردان ژاپنی این فیلم برای ساخت آن همکاری کرد. این کارگردان ژاپنی-آمریکایی با اشاره به این که بازیگران و دست‌اندرکاران ساخت فیلم از آمریکا و غنا بودند گفت پول لازم برای ساخت این فیلم را از همه جا جمع کرده است.

جایزه ویژه سردبیر به اندرو هی برای درام «۴۵ سال» رسید. این در حالی است که بازیگر زن مکمل فیلم او، پس از این که اعتراض‌های متعدد به اسکار طرح شد، این اعتراض‌ها را نژادپرستی نسبت به سفیدپوست‌ها خوانده بود. شارلوت رمپلینگ که در میان نامزدهای بهترین بازیگر زن اسکار جای دارد، از دریافت جایزه ایوینینگ استاندارد بازماند و جایزه به مگی اسمیت برای «بانویی در ون» رسید.

اسمیت برای بازی در فیلم اقتباسی از نمایش آلن بنت بسیار تحسین شده و این جایزه را ۳۷ سال پس از بردن اولین جایزه استاندارد برای فیلم «سوییت کالیفرنیا» دریافت کرد. این بازیگر طنزپرداز در سخنرانی دریافت جایزه گفت: می‌بینید بخش‌هایی برای بازیگران مسن هم وجود دارد. او سپس از بنت، نیکلاس هیتنر کارگردان و گروه گریم که او را اینقدر زشت کردند، تشکر کرد. وی در این فیلم در نقش یک زن بی‌خانمان جلوی دوربین رفته است.

بنت نیز جایزه ویژه استاندارد را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد.

اما تامپسون نیز جایزه کمدی را به خانه برد و در مراسم سخنرانی از بازیگر فقید و همکارش آلن ریکمن که به تازگی درگذشت یاد کرد و گفت همه ما عیمقا دلتنگ او هستیم.

مهمترین جایزه استاندارد نیز به فیلم «بروکلین» رسید که ساخته جان کراولی است و نامزد اسکار شده است. سیرشا رونان برای بازی در این فیلم تحسین شده است.