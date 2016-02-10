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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۹

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

شهاب حسینی در کاخ مردمی به تماشای «برادرم خسرو» می‌نشیند

شهاب حسینی در کاخ مردمی به تماشای «برادرم خسرو» می‌نشیند

شهاب حسینی بازیگر فیلم سینمایی «برادرم خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری در کاخ مردمی جشنواره به دیدن این فیلم می نشیند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرش قرمز فیلم سینمایی «برادرم خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری فردا ۲۲ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ در کاخ مردمی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار می شود. در این مراسم شهاب حسینی و هنگامه قاضیانی بازیگران این فیلم سینمایی که در بخش نگاه نو این دوره از جشنواره حضور داشت، شرکت می کنند.

این بازیگر و کارگردان سینما برای نمایش این فیلم سینمایی که دوشنبه ۱۹ بهمن ماه در کاخ جشنواره بود، حضور پیدا نکرد.

این فیلم سینمایی قصه دو برادر است که مجبور هستند مدتی را کنار هم سپری کنند. در این فیلم بازیگرانی چون ناصر هاشمی، هنگامه قاضیانی، شهاب حسینی و بیتا فرهی حضور دارند.

کد مطلب 3048605

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