به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور بهنوش طباطبایی، حامد کمیلی، پدرام شریفی و هانیه توسلی از بازیگران فیلم، بهروز شعیبی کارگردان، محمود رضوی تهیه کننده، مسعود احمدیان نویسنده فیلمنامه، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، محمد معتمدی خواننده تیتراژ و آیدین ظریف طراح صحنه و لباس به همراه حمیدرضا مدقق مدیر جلسه و حسین سلطان محمدی منتقد جلسه، برگزار شد.



شعیبی در ابتدای این نشست گفت: اگر این گروه به صورت کامل دست به سینه اینجا مقابل شما نشسته ایم به احترام اهالی رسانه است. «سیانور» درباره بخش هایی از تاریخ انقلاب است که مغفول مانده است و تلویزیون تنها اطلاعاتی درباره مقاطع و آدم های خاص نشان می دهد و داستان ما مربوط به زمان مغفول مانده ۱۳۵۴ است. نسل ما باید از ریا و سودجویی ها پرهیز کنیم و مردم باید با واقعیت ها مواجه شوند.



وی افزود: مسعود احمدیان این فیلمنامه را با تحقیقات مفصل نوشته بود و خیلی از افراد به ما پیشنهاد می دادند از اسامی واقعی استفاده نکنیم ولی ما مطمئن بودیم کارمان درست است به همین دلیل از اسامی واقعی شخصیت های تاریخی استفاده کردیم.



رضوی تهیه کننده فیلم نیز در ادامه گفت: فکر می کنم یک تهیه کننده اگر قرار است راه درست را طی کند باید در تمام ژانرها و موضوعات کار داشته باشد. شاید از من بپرسید چرا سراغ سوژه ای مربوط به ۴۰ سال پیش رفتم که باید بگویم در این فیلمنامه چیزهایی وجود دارد که هر روز به آن ها نیاز داریم و برای ما یک تلنگر است. موضوعات اجتماعی در این فیلم وجود دارد که برای امروز هم می تواند ما به ازا داشته باشد.



سپس احمدیان نویسنده فیلمنامه نیز با بیان اینکه از شجاعت محمود رضوی در سینمای امروز ایران تشکر می کنم، گفت: به اعتبار رضوی و شعیبی از بهترین های سینمای ایران در حوزه های مختلف وارد این فیلم شدند.



وی افزود: یادمان نرود اتفاقی در این مملکت افتاد و منجر به یک حرکت عظیم فرهنگی شد. ضمن گرامیداشت تمامی چریک های مسلمان دهه ۵۰ که مردانه ایستادند، امیدواریم آیندگان برای بیان عقاید خود نیاز به اسلحه و سیانور نداشته باشند. سعی کردیم در کارمان انصاف رعایت شود.



احمدیان اظهار کرد: تمامی شخصیت هایی که در این مقطع به آن پرداختیم بین سال های ۵۰ تا ۵۴ بوده اند. هنوز شخصیت هایی زنده هستند که برای استفاده از اطلاعات، به آن ها نیز مراجعه شده است.



بهنوش طباطبایی نیز یادآور شد: این مقطع زمانی از انقلاب برای من بسیار جذاب بود. نام لیلا زمردیان را نمی شناختم و تحقیقات میدانی بسیاری درباره او انجام دادیم. دوست ندارم فرصت ایفای نقش شخصیت های اینگونه تاریخی را از دست بدهم. نگاه شعیبی را به تک تک کاراکترها در فیلم دوست دارم.



هانیه توسلی دیگر بازیگر این فیلم سینمایی نیز اظهار کرد: اولین کاری که برای درک شخصیت می کنم این است که خود را جای آن شخصیت می گذارم. کتاب هایی از بانوان زندانی در قبل از انقلاب را مطالعه کردم. آن ها آرمانی داشتند که برای رسیدن به آن حاضر بودند جانشان را بدهند ولی جامعه امروز فرق دارد. در آن برهه از زمان فضای ملتهب سیاسی وجود داشته ولی حالا جوانان و جامعه منفعل هستند.



سپس حامد کمیلی یکی دیگر از بازیگران این اثر گفت: وحید افراخته یکی از سخت ترین نقش هایی بود که تا به حال ایفا کردم زیرا تعریف تاریخی این شخصیت مشخص است و از طرف دیگر من به عنوان بازیگر باید به این شخصیت حق می دادم. من با سازمان منافقین از طریق سریال «پروانه» آشنایی داشتم اما وقتی نام وحید افراخته پیش آمد جلساتی را با گروهی از منافقین برگزار کردیم تا به حدی که بتوانم به شخصیت نزدیک شوم.



پدرام شریفی بازیگر نقش امیر فخرا نیز گفت: قبل از شروع فیلمبرداری با علی صلاحی و بهروز شعیبی زیاد صحبت کردیم و از اطرافیان خود درباره آن مقطع زمانی و تجربه زندگی در آن زمان سؤال کردم تا تفاوت های زندگی در آن زمان با زمانی که من در آن زندگی می کنم، پیدا کنم.



آیدین ظریف طراح صحنه و لباس فیلم در ادامه گفت: برای تک تک پلان ها تلاش شده تا حال و هوای آن دوران را منتقل کنیم.



علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری «سیانور» اظهار کرد: سعی کردیم اتمسفری فراهم کنیم تا آن دوران را به درستی به تصویر بکشیم تا حس به بیننده به درستی منتقل شود.



در ادامه محمد معتمدی خواننده تیتراژ فیلم نیز گفت: موسیقی فیلم ها مخصوصا اگر موسیقی تیتراژ و آوازی داشته باشند، هر وقت و هر کجا که شنیده شوند عطر و بوی فیلم را به همراه دارند و باعث مرور خاطرات آن فیلم می شوند. داستان فیلم سیانور متعلق به ۴۰ سال پیش است و همچون گروه فیلمبرداری که از نگاتیو برای متبادر کردن حس آن موقع زمانی استفاده کردند، من نیز نیاز به تجهیزات موسیقایی آن دوران داشتم تا به جنس موسیقی و صدای آن دوران نزدیک شوم. از این رو به استودیویی در آلمان که تجهیزات مورد نیاز را داشت مراجعه کردم و یک قطعه موسیقایی متعلق به آن دوران را انتخاب کردیم.



رضوی تهیه کننده «سیانور» درباره اینکه چرا هیأت داوران این فیلم را در ارزیابی های خود نادیده گرفتند، اظهار کرد: این سؤال را خبرنگار دیگری از من پرسید و من به او گفتم که از دبیر جشنواره سؤال کند و آقای حیدری نیز پاسخ داد که فیلم به موقع به دست هیأت داوران رسیده است.



وی یادآور شد: هیچ فیلمسازی نیست که دوست نداشته باشد وارد رقابت جشنواره فیلم فجر شود. البته وقتی وارد جشنواره می شویم باید قواعد آن را بپذیریم و باید نظرات داوران را هم بپذیریم. البته وقتی نام هیأت داوران را در ابتدای جشنواره شنیدیم گفتیم که از این نام ها که البته دوست ما هم هستند حتی کاندیدا شدن هم برای فیلم ما در نمی آید.



شعیبی نیز افزود: من کم تجربه هستم و دوست دارم در جشنواره فجر محک بخورم ولی حالا ناراحت نیستم زیرا بازخوردهای مخاطبان را دیدم. جشنواره فجر تبدیل به تخم مرغ شانسی شده است و مشخص نیست که در هر دوره از نظرات هیأت داوران چه برگزیده هایی در می آیند. خوشحالم که در دوره وزیری این فیلم را ساختم که در آن دوره از مقطع زمانی که بررسی می کردیم نام آقای علی جنتی در حرکات انقلابی دیده می‌شد. خوشبختانه هیأت داوران کاری کردند که امشب من بتوانم به راحتی فیلم را تقدیم به آقای علی جنتی کنم.



احمدیان در ادامه نشست یادآور شد: «سیانور» حرف اش فقط این است که هیچ کسی نباید به جای ما فکر کند و ما باید به تعقل و فکر کردن بازگردیم.



شعیبی در بخش دیگری از نشست گفت: مهدی هاشمی مشغول بازی در یک سریال است و به همین خاطر نتوانست در نشست حضور پیدا کند. بهزاد عبدی آهنگساز اثر هم به دلیل حضور در خارج از کشور در این نشست حضور پیدا نکرد.



وی در پاسخ به این پرسش که چه ژانری را دنبال می کند، اظهار کرد: من هنوز در سنی نیستم که برای خود ژانر تعریف کنم زیرا فرصت تجربه کردن را از خود می گیرم. چشمانم را به روی حاشیه ها می بندم و فیلم هایی را می سازم که اقتضای سن و جامعه ام است.



احمدیان نیز درباره کم کاری خود در عرصه فیلمنامه نویسی گفت: دلیل این کم کاری این است که من فیلمنامه نویس حرفه ای نیستم و در درجه دوم اگر تیم حرفه ای و خوبی مانند گروه «سیانور» وجود داشته باشد شاید پر کارتر شوم.



شعیبی درباره اینکه خود در مقام بازیگر چگونه بازیگران فیلم «سیانور» را هدایت کرده است، اظهار کرد: من در سریال پرده نشین و فیلم سیانور از علی صلاحی به عنوان بازیگردان بهره بردم. یکی از علایق من به عنوان کارگردان ارتباط با بازیگران است که از انتخاب نقش ها شروع می شود.



توسلی در ادامه این نشست گفت: من دوست دارم با کارگردانی کار کنم که کارش را بلد باشد و خوشحالم که برای بهروز شعیبی کار کردم. بعضی مواقع فشار زیادی روی تمام گروه بود تا فیلم به جشنواره برسد ولی وسواس بهروز شعیبی برای تکرار پلان ها به جا است. من کار کردن با شعیبی را دوست دارم چون می داند چه می خواهد.



طباطبایی نیز افزود: اینکه یک کارگردان که بازیگر هم هست بخواهد من را هدایت کند جذاب است زیرا فقط ما بازیگرها می توانیم ریزه کاری ها را درک کنیم. من نگاه بهروز شعیبی را دوست دارم و راهنمایی او برای باورپذیری نقش را قبول دارم. جذابیت فیلم سیانور در این بود که ۲ نسل بازیگر در کار حضور داشت.



شعیبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتمسفری که در آن فیلم می سازیم تنها به سینمای ایران مربوط نمی شود. اگر چند فیلمساز در یک زمان به ساختن چند فیلم در زمان های گذشته می پردازد به خاطر اشباع شدن قصه های امروزی و اقتضای زمان است.



رضوی در پاسخ به پرسش منتقد جلسه که با نظارت مستقیم وزارت اطلاعات این فیلم ساخته شده، اظهار کرد: شایعه ای بود که وزارت اطلاعات سرمایه گذاری فیلم را انجام داده است. از لحاظ مضمونی یک نهاد اطلاعاتی روی ساخت فیلم نظارت داشته است. ما مشاور امنیتی، محتوایی و عملیاتی داشتیم.



وی ادامه داد: این کار به لحاظ تولیدی بسیار سخت بود و من شرمنده دوستانم در این کار هستم.



شعیبی در پایان سخنان خود گفت: در این فیلم بهترین اتفاقاتی که قرار بود برای من و گروهم رخ دهد، اتفاق افتادند. اگر اشکالی در فیلم می بینید مقصر آن فقط کارگردان است. افتخار می کنم فیلم ام در جشنواره بوده و مورد داوری قرار گرفته و تبریک می گویم به دوستانم که کاندیدا نشده ایم.



بیشترین دقایق این نشست به پرسش ها و صحبت های حمیدرضا مدقق به عنوان مدیر جلسه اختصاص داشت و فرصت کافی برای پرسش های خبرنگاران و همچنین منتقد جلسه وجود نداشت.