آسوشیتدپرس:مردم ایران برای بزرگداشت انقلاب به خیابانها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، «آسوشیتدپرس» در ساعات آغازین بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به بازتاب این حادثه تاریخی و حضور پرشور مردم ایران پرداخت.

این رسانه غربی در اولین جملات خود به تصاویری اشاره کرد که از سوی تلویزیون رسمی ایران بخش می شود و از حضور پرشور مردم تهران و دیگر شهرها در راهپیمایی ۲۲ بهمن علیرغم سرمای شدید هوا در برخی از نقاط کشور حکایت می کند.

آسوشیتدپرس همچنین با توصیف مردمی که که حامل پلاکاردها و نمادهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی هستند از طنین انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در شهرهای سراسر ایران اسلامی سخن گفت.