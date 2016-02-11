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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

بازتاب راهپیمایی۲۲ بهمن در رسانه های خارجی؛

آسوشیتدپرس:مردم ایران برای بزرگداشت انقلاب به خیابانها آمدند

آسوشیتدپرس:مردم ایران برای بزرگداشت انقلاب به خیابانها آمدند

یک خبرگزاری غربی به انعکاس اولین ساعات حضور مردم ایران در راهپیمایی پر شور روز پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آسوشیتدپرس» در ساعات آغازین بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به بازتاب این حادثه تاریخی و حضور پرشور مردم ایران پرداخت.

این رسانه غربی در اولین جملات خود به تصاویری اشاره کرد که از سوی تلویزیون رسمی ایران بخش می شود و از حضور پرشور مردم تهران و دیگر شهرها در راهپیمایی ۲۲ بهمن علیرغم سرمای شدید هوا در برخی از نقاط کشور حکایت می کند.

آسوشیتدپرس همچنین با توصیف مردمی که که حامل پلاکاردها و نمادهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی هستند از طنین انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در شهرهای سراسر ایران اسلامی سخن گفت.    

کد مطلب 3049743
مریم خرمایی

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