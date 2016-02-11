شینهوا: طنین شعار حمایت از فلسطین در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور مردم همیشه در صحنه ایران در راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی همچنان بازتاب گسترده ای را در رسانه های بین المللی دارد.

در همین راستا، «شینهوا» خبرگزاری رسمی چین ضمن پوشش حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به انعکاس سخنان «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران پرداخت.

شینهوا با تمرکز بر مقوله مذاکرات هسته ای به نقل از روحانی نوشت: امروز همه جهان می داند که جنجال صهیونیست ها و استکبار جهانی علیه برنامه هسته ای ایران دروغی بیش نبود و ما با حصول این توافق توانستیم پروژه ایران هراسی را مغلوب کنیم.

این رسانه چینی در ادامه نوشت: امروز پنجشنبه مردم در سراسر شهرهای ایران در حالی که تصاویری از «امام خمینی» بنیانگذار جمهوری اسلامی و آیت الله «سید علی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب حمل می کردند، به خیابان ها آمدند.

طنین انداز شدن شعار «مرگ بر اسرائیل» مردم ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین هم از دیگر موارد مورد اشاره از سوی خبرگزاری شینهوا بود.