مراسم سالگرد پیروزی انقلاب در سفارت ایران در اسلوونی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴، با حضور جمع کثیری از مقامات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی، نمایندگان پارلمان، علما و شخصیت های فرهنگی و مذهبی، علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای، مدیران و نمایندگان نهادهای اقتصادی و شرکت های بزرگ اسلوونی، سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم و وابستگان نظامی و همچنین اعضای سفارت و ایرانیان مقیم اسلوونی در محل هتل Four Points لوبلیانا، پایتخت اسلوونی برگزار شد.

«ازدراوکو پوچیوالشِک» وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت.

دانیلوتورک رئیس‌جمهور سابق اسلوونی و نامزد رسمی این کشور جهت تصدی در سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد، آلش کانتاروتی معاون وزیر توسعه اقتصادی و فناوری، توماژ لورنچیچ مدیرکل سیاسی دوجانبه و روبرت کوکال مدیر کل دیپلماسی اقتصادی به همراه تنی چند از مقامات وزارت امور خارجه اسلوونی، از جمله دیگر مهمانان حاضر در مراسم مزبور بودند.

در این مراسم که با نواختن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران رسماً آغاز شد، مرتضی درزی رامندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلوونی طی سخنانی پس از خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان، به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ۳۷ سال پیش تحت زعامت امام راحل و خیزش و ایثار امتی خدا جو و حق طلب با شعار و رویکرد رفتاری و عملی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و تاسیس نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی اشاره کرد.

رامندی افزود: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا، منادی دوستی، مودت و همکاری با کشورهای جهان گردید و اگرچه در طول سی و هفت سال گذشته متأسفانه برخی قدرت ها ملت ایران را با چالش های بزرگی همچون: جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم های ظالمانه و غیر مشروع و سوء‌استفاده از رسانه‌های بین‌المللی برای ارائه چهره‌ای غیر واقعی از ایران در جامعه جهانی مواجه ساختند، اما خوشبختانه در ۱۶ ژانویه سال جاری، بار دیگر در پرتو رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب، سیاستهای مدبرانه دولت و مقاومت و ایستادگی ملت سرافراز ایران با حل "بحران غیر ضروری در مورد برنامه هسته‌ای ایران"، از طریق اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، تلاش بدخواهان اسلام و ایران که با تلاش چندین ساله در صدد ترسیم تصویری نادرست و هراسناک از انقلاب اسلامی ایران بودند، ناکام شد و اکنون فصل تازه‌ای از توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری با جهان آغاز شده است.

سفیر کشورمان در ادامه تصریح کرد: برجام، بار دیگر نقش قدرتمند دیپلماسی و مذاکره را نشان داد و اثبات کرد که این الگو می تواند برای مشکلات منطقه ای و جهانی مثمر ثمر باشد.

وی در پایان، ضمن تشریح مناسبات دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی و همچنین رفت و آمدهای اخیر که اوج آن سفر ماه گذشته وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی در رأس یک هیأت تجاری ۴۵ نفره به ایران بود، خاطر نشان ساخت: فضای جدید پس از تحریم، قطعاً به ارتقای این مناسبات منجر خواهد شد.

سپس، ازدراوکو پوچیوالشِک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی طی سخنانی کوتاه با اشاره به سفر اخیر خود در رأس یک هیأت بزرگ اقتصادی به کشورمان، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ظرفیت های عظیم اقتصادی و توانمندی های فراوان صنعتی یاد کرده و مجدداً از تلاش های صورت گرفته در انجام موفقیت آمیز این سفر قدردانی نمود.

پوچیوالشِک همچنین ضمن تأکید بر لزوم توسعه مناسبات اقتصادی اسلوونی با ایران به ویژه در شرایط کنونی پس از لغو تحریم ها، به شرکت ها و فعالان اقتصادی دو کشور توصیه کرد به جای تبادل صرف کالا، از طریق سرمایه گذاری و همچنین اجرای طرح های مشترک و بهره گیری از توان فنی و مهندسی موجود، با یکدیگر همکاری نمایند.

در ادامه این مراسم، چند قطعه از آهنگ ها و نواهای سنتی و محلی ایرانی توسط یکی از هنرمندان ایرانی مقیم اسلوونی به اجرا گذاشته شد که مورد استقبال مهمانان قرار گرفت. همچنین در طول برگزاری مراسم، تصاویری از دستاوردها و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در معرض دید مهمانان قرار گرفت.

گفتنی است در حاشیه این مراسم، ضمن برپایی چای خانه سنتی، نمایشگاهی متشکل از آثار و اقلام فرهنگی و صنایع دستی ازجمله قطعاتی شامل قالی، تابلو فرش، جاجیم، خاتم، مینا، قلمکاری و سفال به همراه تصاویری از تاریخ و تمدن ایران اسلامی برگزار گردید که با استقبال کم نظیر مقامات اسلوونی و همچنین دیپلمات های خارجی مقیم، مواجه شد.