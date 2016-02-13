«صدر دین» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صدر دین» از مجموعۀ روایت صدر است که در قطع وزیری در ۳۳۶ صفحه منتشر شده است. چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۱ منتشر شده بود.



در بخش یادداشت‌ها به اندیشه و سیرۀ آیت الله صدر، تأثیرات وی بر امام موسی صدر و موضوع حمایت از فداییان اسلام پرداخته شده است.

در بخش گفت وگو‌ها مصاحبه با دکتر علی اکبر صادقی، سید علی صدر، آیت الله رمضانی، دکتر صادق طباطبایی و دکتر کاظم صدر و سخنان آیت الله سلطانی طباطبایی، آیت الله محمدعلی ابطحی و استاد علی دوانی آورده شده است.

در بخش خاطره‌ها خاطرات شخصیت های حوزوی و ادبی گردآوری شده است. وقایع زندگی آیت الله صدر در بخش گاهشمار کتاب ذکر شده اند. تعدادی از نامه‌ها، اجازات اجتهاد آیت الله صدر و گزارش های شهربانی قم دربارۀ ایشان در بخش اسناد کتاب ارائه شده است.

روایت آیت الله سید رضا صدر از دوران بیماری و روزهای آخر حیات پدر در بخش پیوست های کتاب آمده است.

محسن کمالیان نویسنده این کتاب درباره آیت الله صدرالدین صدر می نویسد: آیت‌الله العظمی صدر، پدر امام موسی صدر و یکی از برجسته‌ترین مشاهیر خاندان صدر است. این بزرگوار، وصی آیت‌الله العظمی حاج‌شیخ عبدالکریم حائری، جانشین وی و یکی از مراجع مهم شیعه بود. آیت‌الله العظمی صدر در دوران پس از حاج‌شیخ و قبل آیت‌الله العظمی بروجردی، رئیس حوزه‌ علمیه‌ قم بود. هنر بزرگ آقای صدر این بود که در دوران بحرانیِ حکومتِ رضاخان، با سیاست‌های عقلانی و معتدل خود، از سقوط حوزه جلوگیری کرد. هنر بزرگ دیگر ایشان این بود که وقتی شرایط ایجاب کرد، به سهولت تمام از ریاست گذشت و زمام امور را به آیت‌الله العظمی بروجردی سپرد. واقعاً چه کسی حاضر است در روزگار ما، که از ریاست و زعامت خود بگذرد؟ این سخن از آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در حق آیت‌الله العظمی صدر است که «اگر ایشان نبود، به حسب ظاهر حوزه‌ی علمیه‌ قم نبود»

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