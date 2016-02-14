به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر امروز انجام شد، سید حمید معاون وزیر تعاون و اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و دیگر مسئولان و صاحب نظران حضور داشتند که تفاهم نامه مذکور به امضای دو طرف رسید و بر همکاری های دوجانبه تاکید کردند.

در حاشیه این نشست اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون كار و رفاه اجتماعی استان البرز طی سخنانی ضمن ابراز رضایت از انعقاد چنین تفاهم نامه ای اظهار کرد: در واقع چنین اقداماتی، علاوه بر جلوگیری از موازی کاری در حوزه های مختلف، موجب ارتقای کیفیت اجرای امور و استمرار در آن می شود.

خلیلی با اشاره بر لزوم اجرا شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی در سازمان ها و دستگاه ها افزود: این مهم از ضروریات و مورد تاکید مقام معظم رهبری است که باید تمامی مسئولان نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از امور از حوزه بخش دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران این حوزه واگذار می شود که این اقدام رونق بخش خصوصی را به دنبال دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه منطقه اقتصادی پیام یکی از مناطق حساس و استراتژیک در استان البرز است، گفت: باید از ظرفیت های بالقوه این مجموعه به نحو مطلوبی در راستای توسعه استان به خصوص در حوزه اقتصادی بهره برد.

لازم به ذکر است که بر اساس این تفاهم نامه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی متعهد شد تا اقدامات لازم در حوزه برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مدیریت، انبارداری، كامپیوتر و فناوری اطلاعات را انجام دهد.

همچنین تسهیل گری در زمینه شكل گیری و ایجاد تعاونی های دانش بنیان متقاضی فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی پیام و تامین منابع مالی مورد نیاز تعاونی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام توسط بانك های عامل زیر مجموعه وزارت متبوع در اولویت اجرای مفاد و بندهای این تفاهم نامه است.

طبق تفاهم نامه مذکور بانك توسعه تعاون موظف شده است تا در زمینه ساخت مجتمع های كارگاهی تعاونی از طریق مشاركت در سرمایه گذاری و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها اقدام کند.

در تفاهم نامه مذکور منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز متعهد شد تا در اختصاص اراضی موجود و قابل واگذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام و تعاونی های فعال در حوزهIT را در اولویت قرار دهد.

منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز و ۴۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد.