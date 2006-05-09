10 درصد سهام فولاد مباركه به طلبكاران دولت واگذار شد

گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" از وزارت امور اقتصادي و دارايي حاكيست، مبلغ سه هزار و 389 ميليارد ريال معادل 10 درصد بهاي سهام فولاد مباركه بابت بدهي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط واگذار شده است.

براساس اين گزارش، به ترتيب مبالغ 3 هزار و 327.4 ميليارد ريال و 61.6 ميليارد ريال بابت بدهي شركت‌هاي دولتي مربوط به سود سهم و تسويه وام آنها به‌صورت جمع و خرج مورد محاسبه قرار گرفته است.

گزارش "مهر" مي افزايد: واگذاري 10 درصد سهام فولاد مباركه بابت بدهي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط به وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گزارش شده است.

در همين حال، در خبرها نيز آمده كه مديرعامل فولاد مباركه به دليل برخي مسايل بركنار شده است. البته قيمت آهن به دليل اتخاذ برخي سياست‌ها توسط برخي توليد كنندگان همچنان روند افزايشي خود را ادامه مي دهد.