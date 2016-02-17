مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات قرآنی شوق تلاوت سه شنبه شب طی آیینی در جوار شهدای گمنام جزیره کیش آغاز شد. در این دوره از رقابت ها ۴۷ نخبه قرآنی از هفت استان کشور حضور دارند که طی سه روز با هم به رقابت می پردازند.

حسین مقدم کیا دبیرستاد طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ایجاد رقابت سالم بین استعدادهای طرح ملی تلاوت سراسرکشور،ترغیب و تشویق نخبگان طرح ، بالا بردن سطح تلاوت ،آشنا شدن با شرایط مسابقات و کسب تجربه و محک زدن سطح آموزشی نخبگان طرح ازجمله اهداف برگزاری این رقابت‌ها است.

وی ادامه داد : نخستین دوره رقابت‌های قرآنی شوق تلاوت فرصتی برای ورودی های سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۳ در دو رشته قرائت تقلیدی و غیرتقلیدی جهت رقابت است.

دبیرستاد طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورگفت: با هماهنگی های انجام شده مرحله نهایی «شوق تلاوت »در اسفند ماه سال جاری در کربلای معلی برگزارمی شود.

وی افزود: ۱۵ نفر راه یافته به مرحله نهایی در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی در حرم حضرت ابوالفضل(ع) و امام حسین(ع) تلاوت خواهند داشت.

وی اضافه کرد: از میان شرکت کنندگان در مرحله پایانی پنج نفر انتخاب می شوند که این افراد برای شرکت در برنامه ها وفعالیت های قرآنی اواخر فروردین ماه به یکی از دو کشور هند و عمان اعزام خواهند شد.

مسابقات نیمه نهایی شوق تلاوت ویژه نخبگان طرح ملی تا ۳۰ بهمن ماه جاری به میزبانی دفترامام جمعه کیش، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.