به گزاش خبرگزاری مهر، براساس اعلام ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع) پس از پایان مرحله نهایی هفتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» اسامی پنج قاری نوجوان شرکت‌کننده در این رقابت به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) به شرح زیر معرفی شدند:

۱ ابوالفضل زاهدمقدم از استان خراسان رضوی در رشته قرائت آزاد

۲ مسعود شریفی از استان مرکزی در رشته قرائت آزاد

۳ محمدصادق صارمی از استان خراسان رضوی در رشته قرائت آزاد

۴ ابوالفضل عدالت‌خواه از استان بوشهر در رشته قرائت تقلیدی

۵ علیرضا ساریخانی از استان مرکزی در رشته قرائت تقلیدی

فرایند هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی شوق تلاوت به زودی آغاز می‌شود.

یادآور می‌شود، مرحله نهایی هفتمین دوره رقابت‌های قرآنی شوق تلاوت ۲۱ و ۲۲ آبان در کربلای معلی برگزار شد.