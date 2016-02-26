مجله مهر - امیر محب ملکی: فوتبال پرطرفدارترین ورزش دنیا است که از رقابتهای جهانی تا مسابقات باشگاهی‌ داخلی و بین‌المللی‌اش هواداران خاصی دارد. اکثریت اعضای تیم‌ها، افرادی معروف در کشورشان یا دنیا هستند اما نه به اندازه بازیکنان؛ نفراتی که بعضی از آنها به خاطر عملکردشان در مستطیل سبز و برخی دیگر به دلیل رفتارها و چهره‌هایی خاصی که دارند، شهرت منطقه‌ای یا فرا قاره‌ای بدست آورده‌اند.

برخی بازیکنان به خاطر مشکلات جسمی و اعتقادات ویژه با چهره‌های خاص در زمین بازی حاضر شدند و برخی دیگر با روی آوردن به مسائل حاشیه‌ای، سعی می‌کنند ضعف‌های فنی‌‌شان را در سایه ظاهر عجیب و غریبی که برای خود درست می‌کنند، مخفی کنند؛ حواشی ویژه‌ای که بیشتر از مسائل فنی مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار می‌گیرد. حتی «دانیل جانسون» با همکاری یکی از سایت‌های خبری، هر سال

«گرد مولر» با موهای بلند و خاصش، «فرانس پوشكاش» با موهای ژل زده رو به بالا، «پيتر ديژتل» با موهای آشفته و ريش عجيب که چهره‌اش را ترسناک‌تر کرده بود و ... در سال‌های قبل از دهه ۹۰ میلادی در مستعطیل سبز حاضر شدند اما توجه به چهره بازیکنان از یورو ۱۹۸۸ و جام جهانی ۱۹۹۰ بیشتر شد؛ جائیکه نفراتی مانند رودگولیت، کارلوس والدراما و ... با چهره‌هایی ویژه، در کنار توانایی فردی، حواشی مسابقات را بیشتر کردند.

گولیت، مبارزه با بافتن مو

در میان ستارگان مستطیل سبز «رود گوليت» بازیکنی که است که علاوه بر شهرت جهانی‌ به خاطر توانایی‌های فردی، به خاطر حرکات انسانی‌اش هم معروف و مشهور است؛ بازیکنی که با هلند قهرمان یورو ۱۹۸۸ شد و جایزه بهترین بازیکن سال اروپا و جهان را در سال ۱۹۸۷ گرفت. او در اوج آپارتاید، برای مبارزه با نژادپرستی و دفاع از سیاه‌پوستان که مورد ظلم بودند، موهای خود را بلند کرده و می‌بافت و حتی جایزه خود را به نلسون ماندلا که در آن زمان زندانی بود، تقدیم کرد. گولیت هرچند بعد از پایان دوران بازیگری موهایش را کوتاه کرد اما هنوز چهره شاخص ورزشی و سیاسی شناخته می‌شود.

بکهام، فوتبالیست مدلینگ

ستاره محبوب انگلستان در کنار ارسال‌ها و ضربات ایستگاهی دقیق، به دلیل لهجه جذاب و مدل موهایش، طرفداران زیادی داشته و دارد. «دیوید بکام» تا به امروز او انواع و اقسام مدل مو و خالکوبی را امتحان کرده و اگر به جای مدل بودن، به فوتبالش بیشتر توجه می‌کرد، به افتخارات بیشتری دست پیدا می‌کرد. یکی از غیرعادی‌ترین مدل‌های موی بکهام، مدل «خروسی» در سال ۲۰۰۷ بود اما او خیلی زود این مدل را عضو کرد زیرا باعث اخراج چندین دانش‌آموز از مدارس به خاطر تقلید این مدل مو شد. بکام عصیانگر در سال ۱۹۹۸، طلایی در سال ۱۹۹۹، ابرو شکافته در سال ۲۰۰۳، ناکام در یورو ۲۰۰۴ و خوشحال این روزها، فردی است که در کنار تغییرات ظاهری چهره، در سال‌های بعد از پایان دوران بازیگری بیشتر به امور خیریه می‌پردازد و حتی نقش مهمی در کسب میزبانی المپیک ۲۰۱۲ برای کشور انگستان داشت.

داویدز، مرد عینکی

«ادگار داویدز» که به «مرد عینکی» فوتبال هلند معروف است، پس از عمل جراحی روی چشمش در سال ۱۹۹۹، مجبور شد برای ادامه فوتبالش با عینکی مخصوص در مسابقات به میدان برود. برخی معتقدند بخش عمده‌ای از افتخارات این بازیکن به خاطر عینکش است اما خودش می‌گوید از عینک به خاطر امنیت چشم‌هایش استفاده می‌کند اما همین عینک او را خاص‌تر کرده است. داویدز که یکی از اسطوره‌های فوتبال هلند است، همانند رود گولیت ستاره‌ مشهور این کشور، موهایش را می‌بافد.

باجو، بودای دم اسبی

علاقه بسیار به یوگا و آئین‌های بودایی و اهدای جایزه بهترین بازیکن سال ۱۹۹۳ به استاد یوگای خود، در کنار اکران همزمان فیلم بودای کوچک به کارگردانی برتولوچی، باعث شد به «روبرتو باجو» لقب بودای کوچک داده شود. این ستاره با موهای دم اسبی در جام جهانی ۱۹۹۴ ایتالیا را تا مرز قهرمان جهان پیش برد اما در فینال پنالتی آخر را از دست داد تا جام به برزیلی‌ها برسد. او در تیم طلایی ایتالیا که متشکل از بارسی، مالدینی، کاستاکورتا، آلبرتینی، دونادونی و ... به خاطر توانایی فنی و البته چهره جذابش معروفیت بسیاری بدست آورد اما به دلیل اختلاف با تراپاتونی فرصت حضور در جام جهانی ۲۰۰۲ را از دست داد.

ریبری، صورت زخمی مشهور

در صدر فهرست بازيكنان خاص اين روزهای فوتبال جهان می‌توان «فرانك ريبری» را قرار داد، بازیکنی که در دوسالگی به خاطر تصادف شدید با کامیون دچار مجروحیت شدیدی شد اما از مرگ برگشت ولی ۱۰۰ بخیه به صورتش زدند. این مهاجم فوق‌العاده تكنيكی تيم ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ آلمان بارها روی صورتش جراحی‌ پلاستيك انجام داده اما همچنان ظاهری خشن و كمی وحشتناك دارد، برخلاف شخصيت نسبتا آرامش. فرانک که در سال ۲۰۱۳ بازیکن برتر سال اروپا شد اما در رقابت با کریستانو رونالدو و مسی نتوانست توپ طلای جهان را ببرد، از هواداران لقب «فراری ریبری» را گرفت اما یک سایت فرانسوی او را به عنوان زشت‌ترین فوتبالیست جهان معرفی کرد.

چک، دروازه‌بانی با کلاه مخصوص

دقیقه نخست بازی چلسی - ردینگ در روز چهاردهم اکتبر سال ۲۰۰۶، اتفاق نادری در زمین فوتبال رخ می‌دهد؛ برخورد شدید زانوی پای استفان هات مهاجم ردینگ با سر پیتر چک باعث مصدومیت شدید و بی‌هوشی دروازه‌بان چلسی می‌شود. او بلافاصله راهی بیمارستان شده و پس از ۱۰ روز بستری شدن و عمل جراحی که با تعبیه دو قطعه فلزی در جمجمه‌اش همراه شد، مرخص می‌شود. او که بارها اعلام کرد هیچ چیزی از آن برخورد را به یاد نمی‌آورد، از ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی با یک کلاه محافظ ویژه بازی راگبی به فوتبال برگشت، کلاهی که فوم محافظ پلیمری اضافه‌تری نسبت به کلاه‌های معمولی داشت تا سرش ایمنی بیشتری داشته باشد. چک در این سال‌ها در تمام مسابقات با همین محافظ به میدان می‌آید تا به دروازه‌بان کلاه‌دار فوتبال معروف شود.

والدراما، شیر کلمبیایی

بازیکن مشهور فوتبال کلمبیا که در سه دوره جام جهانی حضور یافت و با چهره خاص و کارزیماتیکش در میانه میدان هنرنمایی می‌زد. «كارلوس والدراما» كاپيتانی با شماره ۱۰ كه به خاطر موهای بلند، طلایی رنگ و وزوزی به شير كلمبيا معروف شد، بازيكن بزرگ و مودبی بود که شیوه پاس دادنش که به یک طرف نگاه می‌کرد و به سمت دیگر پاس می‌داد، بعدها توسط رونالدینیوی ستاره مشهور برزیل در مسابقات اجرا می‌شد. محبوبيت این بازیکن به‌حدی بود كه مجسمه‌اش را در کلمبیا ساخته و در یکی از میدان‌های اصلی پایتخت این کشور قرار دادند.

وست، با موهای همرنگ

یکی از عجیب‌ترین استایل‌های مو بین بازیکنان فوتبال در تاریخ مربوط به «تاریبو وست» است اما تغییر مو به رنگ پیراهن تیم، کار عجیب‌تری بود که مدافع مشهور نیجریه‌ای انجام می‌داد و این اقدام بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌ها داشت، خصوصا زمانی که در اینترمیلان بود. او به هر تیمی که می‌رفت، دو دسته موی بالای سرش را به رنگ آن تیم تغییر می‌داد؛ حتی وقتی که از ناحیه سر مصدوم و مجبور شد سرش را بانداژ کند، آن دو دسته موی سبز رنگ را نپوشاند. وست دو سال قبل و در پايان دوران فوتبالش به تیم پیکان تهران پیوست اما به خاطر مصدومیت حتی یک بازی هم برای این تیم انجام نداد.

لالاس، بازیکن خواننده

جام جهانی ۱۹۹۴ به میزبانی آمریکا برگزار شد که در آن جام مدافع تیم میزبان یعنی «الکسی لالاس» با ظاهری عجیب - موها و ریش‌های بلند رنگ شده - در مسابقات به میدان رفت و همه او را به خاطر این ظاهر عجیب به یاد دارند. او عضو یکی از بهترین تیم‌های تاریخ آمریکا بود که در سال ۲۰۰۶ نامش در تالار ملی مشاهیر فوتبال این کشور ثبت شد. او در کنار فوتبال، علاقه بسیاری به موسیقی داشت و پیش از جام جهانی ۱۹۹۴ آلبومی را از خود منتشر کرد. چهره این بازیکن بعد از پایان دوران بازیگری‌اش تغییر کرد و امروز با چهره‌ای قابل قبول به عنوان تحلیلگر فوتبال با شبکه‌های ورزشی آمریکا همکاری می‌کند.

ژاویر، ناخدایی با چهره عجیب

بازیکن پیشین تیم ملی پرتغال با آرایش عجیب موهایش، بیشتر به ناخدای کشتی شبیه بود تا فوتبالیست. «آبل ژاویر» در زمان بازیگری هم بیشتر به خاطر مدل موهایش مورد توجه قرار می‌گرفت نه به خاطر عملکرد فنی‌اش، به همین دلیل در دنیای فوتبال کمتر چهره شد. او تنها در یورو ۲۰۰۰ که عضو تیم ملی پرتغال بود، عملکرد خوبی داشت و در این سال‌ها تیم‌های مختلفی را عوض کرد. ژاویر مدتی سرمربی تیم ملی موزابیک شد و حتی سال پیش بحث حضورش در ایران برای هدایت تیم پرسپولیس شمال هم مطرح شد که جنبه عملی پیدا نکرد.

راوانلی، پیرد جوگندمی

وقتی به یوونتوس آمد، ۲۴ سال داشت اما موهای جو گندمی که به سفیدی می‌زد، سن او را بیشتر نشان می‌داد. «فابریتزیو راوانلی» که خیلی‌ها به شوخی او را بابابزرگ مارچلو لیپی سرمربی تیم یوونتوس می‌دانستند، در دوران حضورش در این تیم ایتالیایی به اوج شهرت رسید اما به خاطر چهر‌ه‌ خاصش، بیشتر مورد توجه رسانه‌های قرار می‌گرفت. او زمانی که در تیم ملی ایتالیا بازی می‌کرد، به مو نقره کشور چکمه‌ها معروف بود و امروز هم که ۴۸ سال دارد، همان چهره جوگندمی را حفظ کرده است.

سیسه، بابانوئل بدشانس

تغییر مدل و رنگ موها و ریش و سبیل‌هایش، هر شش ماه یک بار عادت این مهاجم بد اخلاق فرانسوی بود. بازیکنی که در مقطعی با سفید کردن موهایش، شبیه بابانوئل شد اما کمتر به هوادارانش هدیه فوتبالی می‌داد. البته او را می‌توان یکی از بدشانس‌ترین فوتبالیست‌های دنیا هم نامید زیرا در سال ۲۰۰۴ و ۳ ماه بعد از پیوستن به لیورپول، استخوان پایش از دو نقطه شکست. همچنین سال ۲۰۰۶ ور درحالیکه خود را برای همراهی تیم ملی فرانسه در جام جهانی می‌کرد، در یک بازی تدارکاتی دچار شکستی شدید از ناحیه پا شد تا آن تورنمنت مهم را از دست بدهد.

هیگوئیتا، زندانی معروف

دروازه‌بان پرحاشیه تيم ملی كلمبيا که هم‌دوره نسل طلايی فوتبال كشور يعنی والدراما و آسپريلا بود، به خاطر حرکات عجیبش در فوتبال و قاچاق مواد مخدر در بیرون از مستعطیل سبز بسیار معروف و مشهور شد. «رنه هيگوئيتا» زننده ضربه‌ای که به حرکت عقرب مشهور شد، به خاطر همكاری در قاچاق مواد مخدر حتی طعم زندانی شدن و محرومیت از حضور در میادین فوتبال را تجربه کرد. او که به خاطر چهره و مدل‌ موهای خشن خود نیز مورد توجه قرار می‌گرفت، این روزها چندین عمل جراحی زیبایی روی صورتش انجام داده و قیافه جدیدش اصلا خشونت چهره سابقش را ندارد.

ويالی، کچلی با شهرت جهانی

ستاره دهه ۹۰ يونتوس و تيم ملی ايتاليا از نخستین فوتباليست‌های معروف دنیا بود که سر خود را از ته تراشید تا بدین شکل از دیگران متمایز شود. «جيانلوكا ويالی» که در ابتدای دوران بازیگری‌اش با موی نیمه بلند و فرفری در مسابقات به میدان می‌رفت، تصمیم گرفت موهایش را بتراشد تا با سر طاس متمایز شده و بیشتر به چشم بیاید؛ آنهم در روزهایی که فوتبال ایتالیا بازیکنان خوشتيپی مانند مالدينی، کاستاکورتا، آلبرتینی، باجو، كاسيراگی، پاكيلوكا و.... را در اختیار داشت. البته بعد از او نفراتی همچون زیدان، کاناوارو، بارتز و ... به کچل‌های معروف دنیا پیوستند.

ناینگولان، تروریست اشتباهی

بازیکن بلژیکی تیم فوتبال رم ایتالیا، در کنار نقاشی کردن بدن خود، موهای خود را هم جدیدا به شکل عجیبی آرامش می‌کند. «راجا ناینگولان» به خاطر این چهره عجیب، چند از بعد از لغو بازی بلژیک و اسپانیا به دلیل تهدید به بمب‌گذاری، توسط نیروی پلیس محلی به خاطر شبیه بودن به نیروهای داعشی دستگیر شده اما پس از شناسایی، خیلی زود مجوز آزادی‌اش صادر می‌شود. خواهر این بازیکن که این روزها پیشنهادی از باشگاه منچستریونایتد هم دارد، نیز با آرایش عجیب موهایش، در مسابقات فوتبال به میدان می‌رود.

بوگبا، جوانی با علاقه خاص

مهاجم ۲۲ ساله فرانسوی تیم یوونتوس که آینده درخشانی را برایش متصور هستند، هم به دلیل هنرنمایی‌هایش در زمین فوتبال و هم به خاطر علاقه به آرایش خاص موهایش مورد توجه اهالی فوتبال قرار دارد. «پل پوگبا» بعد از تغییرات که در آرایش موی خود می‌دهد، عکس آن را در صفحات شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد و یا گاهی برای این مدل موها، نامی انتخاب می‌کند. بطور مثال این بازیکن آخرین مدل موهایش را پوگبوم نامیده است.

تیم ملی رومانی

بازیکنان تیم ملی رومانی در بازی سوم خود در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه برابر تونس با موهای رنگ شده «دکلره» به میدان آمدند تا هواداران فوتبال و رسانه‌های خبری را سورپرایز کنند. آنها درحالی موهای خود را زرد کردند که معتقد بودند این کارشان باعث اتحاد بیشتر برای صعود به مرحله بعدی می‌شود. آنها که خود را سربازان ژنرال یوردانسکو سرمربی وقت رومانی می‌دانستند، برای قطعی کردن صعود و رودررو نشدن با آرژانتین در مرحله حذفی، نیاز به تساوی در آن بازی داشتند که به نتیجه دلخواه خود هم رسیدند؛ هرچند در مرحله بعد با شکست از کرواسی از دور مسابقات کنار رفتند. البته پیش از آغاز آن مسابقات هم بازیکنان تیم برزیل با تراشیدن موهای سر خود، برای قهرمانی متحد شده بودند.

چهره‌هایی که نباید از یاد برد

رونالدو چهره معروف فوتبال برزیل که در جام جهانی ۲۰۰۲ مدل موهایش را تغییر داد (عکس یک)، ماریو باروتلی مهاجم سیاهپوست ایتالیا که هر روز چهره‌اش را عوض می‌کند (عکس ۲)، جیمی لورنس فوتبالیستی که زندان به مستطیل سبز رسید و هر روز موهایش را به یک رنگ تغییر می‌دهد (عکس ۳)، نیمار مهاجم برزیلی تیم بارسلونا که دوست دارد همانند ستاره‌های دیگر مدل‌های موی مختلف را امتحان کند (عکس ۴)، پلاسیو پالاسیو بازیکن آرژانتینی تیم اینتر (عکس ۵)، آرتور ویدال بازیکن شیلیایی تیم یوونتوس (عکس ۶)، مارک هامشیک بازیکن تیم ناپولی ایتالیا (عکش ۷)، باکاری سانیا بازیکن تیم ملی فرانسه و تیم من سیتی انگلستان که مدل بستن مویش با تاریبو وست شباهت‌هایی دارد (عکس ۸)، جیسون لی که با الهام از طبیعت مدل موهایش را به شکل آناناس در آورد (عکس ۹)، دنیل آلوز بازیکن کناری برزیلی تیم بارسلونا که جدیدا تغییرات عجیبی در موهایش ایجاد می‌کند (عکس ۱۰)، رحیم استرلینگ بازیکن جوان فوتبال انگلیس که موهایش را شبیه بیگودی خانم‌ها درست کرده (عکس ۱۱) و جیوانی سیمئونه که مدل موهایش بسیار عجیب است (عکس ۱۲) بازیکنانی هستند که در کنار شهرت در زمین فوتبال، به خاطر چهره‌های‌شان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند.