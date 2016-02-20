یک نامزد دیگر انتخابات مجلس دهم درخراسان شمالی انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سومین روز از رقابتهای تبلیغات انتخابات را پشت سر میگذارند، سعید اقایی از حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم امروز از نامزدی انتخابات مجلس و ادامه رقابتها اعلام انصراف کرد.
بر این اساس تعداد نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی از۵۸ نفر به ۵۷ نفر و تعداد نامزدهای انتخابات حوزه انتخابیه بجنورد از ۳۳ نفر به ۳۲ نفر کاهش یافت.
پیش بینی میشود با توجه به شمار زیاد نامزدهای انتخابات مجلس در این دوره، طی روزهای آتی، شمار دیگر از نامزدها از ادامه رقابتهای انتخاباتی اعلام انصراف کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۲۹ هزار نفر جمعیت دارای چهار کرسی ثابت و یک کرسی مشترک در مجلس شورای اسلامی است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه هفتم اسفندماه ۹۴ این هفته همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
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