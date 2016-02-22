  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

نشست نقد کتاب انسان در تراز قرآن برگزار می‌شود

نشست نقد کتاب انسان در تراز قرآن برگزار می‌شود

از سلسله نشست های علمی نقد کتاب سومین نشست با عنوان نقد و بررسی انسان در تراز قرآن، از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث و با همکاری انجمن قرآن پژوهی حوزه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی راد عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و با حضور ناقدین حجت الاسلام و المسلمین دکتر فتح اله نجارزادگان، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دکتر غلامحسین گرامی، عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی سه شنبه چهارم اسفند ماه در سالن همایش انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد. حضور در این نشست برای عموم آزاد می باشد.

 این نشست سه شنبه ۴ اسفند ماه از  ساعت ۱۶:۳۰ در قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، اولین فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن همایش برپا می شود.

یادآور می شود، کتاب انسان در تراز قرآن از هشت  فصل تشکیل شده که عبارتنداز: «انسان هیچ هست یافته، نیکوترین آفریده، آفرینشی هدفمند، راه و توشه، همراه با راهنمایان، ستایش و بندگی، مرزهای الهی، دشمن». کتاب انسان در تراز قرآن به بازشناسی نگرش قرآن به انسان در نظام هستی و تعریف و تنظیم رابطه انسان با خدا، خود و دیگران می‌پردازد و هدف اصلی آن، نشان‌دادن رویکرد قرآنی به انسان از آغاز تا فرجام است که با روش تفسیر موضوعی به تبیین آیات غرر و شاخص قرآن در مسائل متنوع این رویکرد می‌پردازد.

کتاب انسان در تراز قرآن نوشته علی راد در ۲۳۲ صفحه و با تیراژ ۱۰۰۰ جلد و به قیمت ۸۲۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 3563032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها