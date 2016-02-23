به گزارش خبرنگار مهر،‌ ‌مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در هفته پانزدهم اجرای طرح «هر هفته با چند افتتاح» كه در منطقه یك شهرداری اصفهان برگزار شد با اشاره به بهره برداری از دو خیابان آیت‌الله ظهیرالاسلام و خلجا در این منطقه اظهار داشت: همچنین در این منطقه دو بوستان و پیاده‌رو به بهره برداری رسیده كه در مجموع همه این پروژه‌ها با بیش از ۸۱ میلیارد تومان اعتبار در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینكه شیب بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در شهرداری اصفهان تند شده است، ابراز داشت: برای مثال در منطقه یك شهرداری اصفهان ده‌ها پروژه در دست اجرا است كه برخی آماده بهره برداری نیز هست ولی فرصت افتتاح رسمی آن‌ها در سال جاری وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینكه بخش زیادی از پروژه‌های بهره‌برداری شده در شهر اصفهان طی چند ماه اخیر در حوزه ترافیكی بوده است، اضافه كرد: باید توجه داشت كه آزادسازی در هسته‌های مركزی شهر به دلیل بومی بودن شهروندان و همچنین قیمت بالای زمین بسیار مشكل است اما در عین حال اگر آزادسازی داشته باشیم به میزان قابل توجهی از ترافیك هسته مركزی شهر اصفهان كاسته خواهد شد.

جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینكه پروژه شمالی - جنوبی شهر اصفهان با افتتاح دو خیابان آیت‌الله ظهیرالاسلام و خلجا اجرایی شده است،‌ ابراز داشت: همچنین باید توجه داشت كه در سال آینده نیز پروژه آزادسازی ترافیكی شرقی - غربی اصفهان نیز در منطقه یك به بهره‌برداری خواهد رسید و در حال حاضر زیرسازی این پروژه در حال انجام است.

وی با بیان اینكه شهرداری در كنار پروژه‌های عمرانی،‌ مباحث فرهنگی و اجتماعی را نیز دنبال می‌كند، افزود: در این راستا با توجه به نزدیك شدن فصل درختكاری تحویل نهال رایگان به شهروندان در دستور كار قرار گرفته است.

شهردار اصفهان به برخی از پروژه‌های در دست اجرای درختكاری در سطح شهر اصفهان اشاره كرد و ابراز داشت: در حال حاضر در كنار طرح درختكاری وسیعی كه از سه ماه گذشته تاكنون آغاز شده است، طرح «لاله‌ها دوباره سبز می‌شوند» با كاشت ۲۳۰ هزار نهال در «پارك ولایت» به یاد ۲۳۰ هزار شهید سراسر كشور نیز تا پایان سال جاری و با همكاری سپاه صاحب‌الزمان (عج) اجرایی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای ۶۰ طرح زیباسازی در سطح شهر اصفهان ابراز داشت: این پروژه‌ها در تمام مناطق شهرداری اصفهان اجرایی خواهد شد.

جمالی‌ن‍ژاد همچنین با اشاره به اجرای طرح جامع نورپردازی شهر اصفهان اظهار داشت: این طرح در مناطق شهرداری اصفهان اجرایی شده است.

وی در خصوص اجرای طرح‌های فضای سبزی در شهر اصفهان ابراز داشت:‌ این طرح‌ها با توجه به شرایط خشكسالی كشور باید مورد توجه وی‍ژه قرار گیرد.