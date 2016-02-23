سند آمایش آموزش عالی در دستور کار جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر امروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه در سالن اجلاس سران گفت: آمایش آموزش عالی موضوع مهمی است که به عنوان دستور اول جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و امیدواریم که در این جلسه این موضوع به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه هدف هایی برای آموزش عالی کشور تدوین و ترسیم شده است، گفت: طبق این سند باید دانشگاههای کشور سطح بندی شوند و در سطح های بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی قرار گیرند.

وزیر علوم اضافه کرد: طبق این سطح بندی باید در برنامه ششم توسعه برخی از دانشگاههای بزرگ کشور به عنوان دانشگاههای بین المللی شناخته شوند.

فرهادی در خصوص وضعیت دانشجویان خارجی در برنامه ششم توسعه نیز گفت: باید جمعیت دانشجویان خارجی نسبت به جمعیت کل دانشجویان کشور به ۱.۲ درصد برسد. در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می کنند که این رقم باید در برنامه ششم توسعه رشد یابد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمعیت دانشجویان کشور ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که این میزان باید در برنامه ششم توسعه به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برسد.

وی گفت: پایین بودن سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش خصوصی و دولت، ضعف نظام مدیریتی و زیرساخت های آموزش عالی، ضعف پایبندی به ارزشها و هنجاری های علمی و اخلاقی از جمله چالش های مطرح شده در برنامه ششم توسعه بوده که این چالش ها باید رفع شود.

وزیرعلوم در خصوص چالش های پیش روی آموزش عمومی کشور گفت: دسترسی نابرابر به فرصت ها و آموزش، عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای جامعه، سنتی بودن روش های یادگیری و وجود دیدگاه هزینه ای به جای دیدگاه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش از چالش های آموزش های عمومی کشور است.

فرهادی اظهار داشت: در راستای تدوین برنامه ششم توسعه چالش های مربوط به آموزش فنی و حرفه ای در کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که ناهماهنگی و نبود برنامه ریزی و مدیریت کلان و یکپارچه، تغییر در مخاطبان، غالب بودن رویکرد عرضه محوری به جای تقاضا محوری و عدم فعالیت بخش غیردولتی در آموزش های فنی و حرفه ای از چالش های پیش روی این حوزه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ میزان آموزش های غیررسمی فنی و حرفه ای در کشور ۳۲۱ هزار نفر ساعت بود که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۵۷۸ هزار نفر ساعت برسد.

وزیر علوم در خصوص چالش های موجود درحوزه علم و فناوری کشور نیز گفت: در این حوزه باید از موازی کاری ها جلوگیری شود که در برنامه ششم توسعه برای این موضوع برنامه ریزی هایی صورت گرفت است.

فرهادی گفت: موضوع پائین بودن کیفیت تولیدات علمی از دیگر چالش های حوزه علم و فناوری کشور است که طی دو سال اخیر این وضعیت بهبود یافته و در برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع توجه خواهد شد.

وزیرعلوم خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به ۳ درصد برسد که در سال اول اجرای این برنامه این رقم باید به یک درصد رشد یابد.

وی تصریح کرد: نبود ارتباط و شبکه سازی میان بخش های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان از دیگر ضعف های موجود در حوزه علم و فناوری کشور است که برای رفع این موضوع نیز در برنامه ششم توسعه رویکردهایی دیده شده است.

فرهادی گفت: در حال حاضر رتبه ایران در زمینه تولید علم در جایگاه شانزدهم قرار دارد که طبق برنامه ششم توسعه و تا سال ۹۹ رتبه ایران در این زمینه باید به ۱۲ برسد.

وزیرعلوم با اشاره به پائین بودن میزان سطح اختراعات بین المللی کشور گفت: باید با تامین اعتبارات و آموزش های لازم سهم ثبت اختراعات بین المللی کشور را افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: ایران از نظر صادرات محصولات فناورانه در رتبه هفتم منطقه قرار دارد که باید رتبه ایران در برنامه ششم توسعه به رتبه ۳ برسد.