مسئولان ارشد خراسان شمالی مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن هفتم اسفندماه روز حضور مردم در پای صندوق‌های رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، استاندار خراسان شمالی و قائم مقام نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد با صدور بیانیه ای مشترک مردم را به حضور پرشور در دو انتخابات مهم پیش رو دعوت کردند.

در این بیانیه مشترک مسئولان ارشد خراسان شمالی هفتم اسفند ماه را روز تعیین سرنوشت ملت ایران دانسته و با تاکید بر وحدت و همدلی، از آنان خواسته اند تا با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رای نمایندگان و خادمان خود را انتخاب کنند.

در این بیانیه آمده است: ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بارها با حضور حماسی، پرشور و آگاهانه خود در انـتخابات، خدمتگزاران این نظام مقدس را با رای خود برگزیده و سرنوشت خویش را تعیین کرده اند.

این بیانیه می افزاید: بی شک حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نه تنها عمل به وظیفه ملی و دینی است، بلکه مردم با این حضور، عظمت، بیداری، وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.

سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی و حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی قائم مقام نماینده ولی فقیه در این استان، تاکید کرده اند که اینجانبان درآستانه برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مردم فهیم خراسان شمالی باب الرضا (ع) گنجینه معرفتها دعوت می کنیم تا با تاسی از آرمان‌های امام خمینی (ره) و الهام از رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) همراه و همگام با ملت بزرگ ایران در پای صندوق های اخذ رای حاضر و با انتخاب نامزدهای اصلح، بار دیگر شوروشعور سیاسی خود را به نمایش گذاشته و با خلق حماسه ای بزرگ، برگ زرین دیگری در تاریخ این سرزمین به یادگار بگذارند.