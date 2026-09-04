آثار خدمتگزاری مسئولان باید در بطن زندگی و سفره مردم ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه ساوه با اشاره به ضرورتهای حکمرانی اسلامی، اظهار کرد: فرهنگ باید زیربنای اصلی تصمیمگیریهای کشور قرار گیرد و در این راستا توجه راهبردی به معلمان، اساتید، کادر درمان و بانوان خانهدار به عنوان ارکان فردسازی و جامعهپردازی ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته وقف، این سنت حسنه را احسانی ماندگار و صدقهای جاری خواند که میتواند در گرهگشایی از مشکلات جامعه نقشآفرین باشد و باید بیش از پیش گسترش یابد.
لزوم تحقق راهبردهای اقتصادی در پرتو پیام رهبر انقلاب
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، این پیام را نقشه راه مسئولان دانست و گفت: تلاش شبانهروزی، ابتکار مستمر و تبیین توانمندیهای کشور از محورهای اصلی این پیام است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
امام جمعه ساوه با تأکید بر لزوم توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: زنجیره چالشهای اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و مدیریت بازار نیازمند راهکارهای اساسی است.
وی رونق تولید، افزایش سرمایهگذاریهای مفید و حذف تدریجی دلار از اقتصاد کشور را از ضرورتهای فعلی دانست و تصریح کرد: ضعفها باید با هدف اصلاح نه برای تضعیف روحیه عمومی و سوءاستفاده دشمنان مطرح شود.
مالیات «نشاندار»؛ ابزاری برای مشارکت شفاف
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به طرح «مالیات نشاندار»، آن را گامی موثر در جهت شفافیت اقتصادی برشمرد و گفت: در این طرح، مؤدیان مالیاتی میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان پروژههای دولتی انتخاب کنند که این امر موجب مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساختها میشود.
وی با اشاره به پروژههای ساوه در این طرح، افزود: امسال یک طرح برای تجهیز ورزشگاه شهید چمران و شش طرح برای ساخت و تجهیز مدارس در این شهرستان در نظر گرفته شده که موفقیت آن مرهون اطلاعرسانی صحیح و مشارکت فعال مردم است.
انسجام اجتماعی؛ خط قرمز مسئولان و مردم
حجتالاسلام رحیمی با تجلیل از حضور حماسی مردم در ماههای گذشته، آنان را سرمایهای عظیم برای نظام جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد: حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی خط قرمز مسئولان است و باید پیوست آن در تمامی اقدامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی لحاظ شود.
وی با پرهیز دادن جریانات سیاسی از دوقطبیسازیهای موهوم و سخنان ناامیدکننده، تصریح کرد: اختلافنظر نباید به دشمنی و تخریب شخصیت تبدیل شود، چرا که توهین و برچسبزنی موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
امام جمعه ساوه در با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان برای رفع مشکلات، خاطرنشان کرد: این ملت مجاهد و منسجم شایسته آن است که خدمتگزاری مسئولان را نه فقط بشنود، بلکه در بطن زندگی خود احساس کند، بنابراین صرف اظهار همدردی کافی نیست و دولتمردان باید با تلاش جهادی، تعالی و پیشرفت کشور را رقم بزنند.
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