امام جمعه قم: ملت ایران در برابر منطق زور و استکبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم با اشاره به ادامه مباحث تحلیلی خود درباره جنگ و کارزار تمدنی میان جبهه اسلام و استکبار، اظهار کرد: در خطبههای پیشین هفت محور از این مباحث را مطرح کردم و در این خطبه به عنوان محور هشتم، برخی نقاط ضعف و شکنندگی آمریکا و جبهه استکبار در برابر ایران، انقلاب اسلامی، محور مقاومت و امت اسلام را مورد بررسی قرار میدهم.
وی با بیان اینکه جامعه ایران و ملت مقاوم کشور در بسیاری از عرصهها جلوتر از مسئولان حرکت میکنند، افزود: تبیین و تحلیل این مسائل برای نسل امروز و آیندگان نیز اهمیت دارد و میتواند در شناخت ابعاد این کارزار بزرگ تمدنی راهگشا باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آنچه امروز در میانه آن قرار داریم، یک رویارویی عادی و معمولی نیست بلکه کارزاری بینمونه در قرن اخیر میان جبهه اسلام و جریان استکبار است و ابعاد این تقابل را باید با دقت و بصیرت مورد توجه قرار داد.
اعرافی با اشاره به دیدار خود با شماری از علمای اهل سنت کشورهای آفریقایی که برای حضور در کنفرانس وحدت اسلامی به قم آمده بودند، گفت: این افراد از بزرگان اهل سنت کشورهای آفریقایی بودند و در گفتوگویی که با آنان داشتم، بر عظمت و اقتدار ملت ایران تأکید میکردند.
ملت ایران قدرت خود را به جهانیان نشان داد
مدیر حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: این افراد میگفتند تصور اینکه یک ملت بتواند در برابر بزرگترین قدرت علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان ایستادگی و عرض اندام کند، برای آنان قابل تصور نبوده است.
وی با اشاره به جلوههای مقاومت و اقتدار ملت ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: این عظمت و شکوه در عرصههای مختلف دیده شده و نمونههای فراوانی از آن وجود دارد که بزرگان کشور نیز در سفرها و ارتباطات خود با ملتهای مختلف شاهد آن بودهاند.
اعرافی با بیان اینکه اقتدار ملت ایران ریشه در باورها و سرمایههای اعتقادی و تاریخی آن دارد، افزود: این قدرت از فرهنگ جمعه، عقیده به انتظار و مهدویت، حضور و فداکاری خیل عظیم شهدا و اندیشه پاک امام راحل سرچشمه گرفته است.
وی ادامه داد: این گوهر ناب و این ترکیب از ایمان، انقلاب، مقاومت و رهبری در جای دیگری از جهان به این شکل وجود ندارد و ملت ایران با صبر و استقامت خود این ظرفیت را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه قم در ادامه با ورود به هشتمین محور تحلیلی خود درباره نقاط ضعف جبهه استکبار گفت: دشمنی که در برابر ملت ایران قرار گرفته، با وجود ظاهر پرزرقوبرق، ادعاهای فراوان و برخورداری از امکانات گسترده، در درون خود با نقاط ضعف و آسیبهایی مواجه است که با بصیرت میتوان آنها را شناخت.
ظلم تاریخی غرب همچنان در کارنامه آن باقی است
وی نخستین عامل شکنندگی تمدن غرب را ریشههای تاریخی ظلم و استعمار دانست و اظهار کرد: اگر تاریخ چهار یا پنج قرن اخیر را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از روند پیشرفت علمی و فناوری غرب را میتوان در کنار استعمار و بهرهکشی از ملتهای آسیا، آفریقا و شرق مشاهده کرد.
اعرافی افزود: در جریان استعمار، ملتهای محروم آفریقا مورد ظلم قرار گرفتند، منابع و معادن آنان به غارت رفت و انسانهای بسیاری به بردگی کشیده شدند تا زمینه برای توسعه صنایع و اقتصاد کشورهای استعمارگر فراهم شود.
وی با اشاره به نقش کشورهای اروپایی در این روند تاریخی بیان کرد: پرتغال، انگلیس، هلند و دیگر کشورهای غربی در دورههای مختلف از ظرفیت سرزمینهای آفریقایی و آسیایی برای پیشبرد منافع اقتصادی و صنعتی خود بهره گرفتند و آثار این ظلم تاریخی همچنان در حافظه ملتها باقی است.
مدیر حوزههای علمیه کشور ادامه داد: در آسیا نیز طی حدود دو قرن، بسیاری از ملتها با روی خوش استعمارگران مواجه نشدند و اگرچه ضعفهایی در داخل این جوامع وجود داشته است، منطق قدرتهای استعماری در بسیاری از موارد بر ظلم، سلطه و استعمار استوار بوده است.
اعرافی تأکید کرد: تمدنی که بنای آن بر ظلم و ستم گذاشته شده باشد، از درون با آسیبپذیری مواجه است و شناخت این واقعیت نیازمند بصیرت و نگاه عمیق به تاریخ است.
نفرت از استکبار در جهان گسترده است
وی دومین نقطه ضعف جبهه استکبار را نفرت گسترده ملتهای جهان از آمریکا و نظام سلطه دانست و گفت: امروز میتوان این پرسش را مطرح کرد که اگر در کشورهای مختلف آسیا و آفریقا، خارج از کشورهای همسو با غرب، امکان رأیگیری آزاد درباره عملکرد آمریکا وجود داشت، چه میزان از ملتها سیاستهای استکباری این کشور را تأیید میکردند.
امام جمعه قم افزود: بسیاری از ملتهای جهان از ظلم و سیاستهای استکباری آمریکا ناراضی هستند و در دل خود با این وضعیت مخالفت دارند، اما در بسیاری از موارد رهبران و شرایط لازم برای بیان آشکار این اعتراض فراهم نیست.
وی با اشاره به ویژگیهای ظاهری قدرتهای غربی اظهار کرد: ممکن است نظام اقتصادی و ساختارهای مختلف این کشورها بسیار پیشرفته باشد، اما همین پیچیدگیها در کنار برخی آسیبهای درونی میتواند آنها را با شکنندگی مواجه کند.
اعرافی در ادامه به موضوع فساد و بهرهبرداری یکجانبه از منابع کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: نمونههایی وجود دارد که نشان میدهد قدرتهای استکباری در تعامل با کشورهای مستقل، منافع و منابع آنان را مورد تعرض قرار میدهند و حتی با وجود اعتراضهای گسترده، این اقدامات را توجیه میکنند.
وی با اشاره به وضعیت ونزوئلا افزود: اینکه رهبر یک کشور را دستگیر کنند و منابع نفتی آن کشور را در اختیار بگیرند و سپس با صراحت اعلام کنند که درآمد نفت آن کشور به حسابهای آنان منتقل میشود، نمونهای از رفتار مبتنی بر منطق زور و بیاعتنایی به حقوق ملتهاست.
انقلاب اسلامی در برابر منطق زور ایستاده است
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به وضعیت عراق نیز گفت: عراق عزیز ما همچنان از پیامدهای این غارتگری و سلطه رنج میبرد و این وضعیت نشان میدهد که منطق قدرتهای استکباری در بسیاری از موارد، منطق زور است نه گفتوگو و عدالت.
وی ادامه داد: هنگامی که اقتصاد و صنعت بر مبنای فساد و تبعیض اداره شود، این وضعیت خود به یکی از عوامل شکنندگی تبدیل خواهد شد و قدرتی که تصور میکند هیچکس توان ایستادگی در برابر آن را ندارد، ممکن است با تغییر شرایط با واقعیت دیگری مواجه شود.
اعرافی تصریح کرد: سالها ممکن است کسی در برابر چنین قدرتی نایستاده باشد، اما امروز ملت ایران، انقلاب اسلامی، محور مقاومت و امت اسلام در برابر این منطق ایستادهاند و با اتکا به خداوند مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ صبر، بصیرت و استقامت در این مسیر اظهار کرد: شناخت نقاط ضعف جبهه مقابل به معنای نادیده گرفتن توانمندیهای آن نیست، بلکه باید در کنار توجه به قدرتهای ظاهری، آسیبهای درونی و ریشههای تاریخی آن نیز مورد شناخت و تحلیل قرار گیرد.
امام جمعه قم در پایان گفت: ملت ایران در این رویارویی بزرگ، سرمایههایی همچون ایمان، انتظار، مهدویت، شهدا، اندیشه امام راحل و رهبری انقلاب اسلامی را در اختیار دارد و این سرمایهها پشتوانه ایستادگی و مقاومت در برابر جبهه استکبار است.
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