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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ خبر داد:

حضور ۶ هزار عامل اجرایی در شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه ساوجبلاغ

حضور ۶ هزار عامل اجرایی در شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از حضور ۶ هزار عامل اجرایی در شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داد.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ۴ ساعت از زمان آغاز انتخابات گذشته است، اظهار کرد: مشکلی در هیچ یک از شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ مشاهده نمی شود.

پالیزگیر در ادامه افزود: تعرفه و صندوق به خوبی و میزان کافی در سطح شهرستان توزیع شده است و با توجه به استقبال مردم از انتخابات اگر در شعبه ای تعرفه رای مورد نیاز باشد به سرعت این تعرفه ها از سوی فرمانداری و ستاد در اختیار مسئولان شعب قرار می گیرد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در پایان گفت: هم اکنون ۶ هزار نفر در شعب اخذ رای در حال انجام وظیقه هستند و در صورتی که وزارت کشور زمان انتخابات را تمدید کند تمام نیروهای اجرایی، بازرسی، نظارتی و امنیتی آمادگی این کار را دارند.

کد مطلب 3566303

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