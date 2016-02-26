مشارکت مردم در استان ایلام از مرز ۱۷۵ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جلیلیان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رای در استان ایلام تاساعت ۱۵ عصر بیش از ۱۷۵ هزار نفر در پای صندوق های رای حضور یافته اند که از این تعداد ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بوده اند.

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام با اشاره به اینکه مشارکت مردم در انتخابات در استان در ساعات پایانی افزایش چند برابری دارد، بیان کرد: با توجه به شرایط انتخابات استان در سالهای گذشته پیش بینی می شود این روند در ساعات اینده به دو برابر افزایش یابد.

وی از مردم درخواست کرد رای دادن را به ساعات پایانی تعیین شده موکول نکنند و به منظور جلوگیری از ازدحام در شعب هرچه سریع تر آرای خود را به صندوق ها بیاندازند.

جلیلیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مشارکت حداکثری گفت: امیدواریم ملت ایران و هم استانی های عزیر با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری همچون همیشه مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند و شاهد خلق حماسه ماندگار دیگری در هفتم اسفند ماه باشیم.