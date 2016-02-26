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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۹

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی:

حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای/ احتمال تمدید مهلت انتخابات

حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای/ احتمال تمدید مهلت انتخابات

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارشات رسیده از میزان حضور واجدین شرایط در پای صندوق‌های رای، احتمال تمدید زمان انتخابات خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن به دقایق پایانی مهلت قانونی اخذ رای، محمد رحیم نوروزیان گفت: بررسی‌های میدانی از میزان مشارکت واجدان شرایط رای نشان می‌دهد که درصد زیادی از واجدین شرایط رای هنو موفق به حضور در پای صندوق‌های رای نشده اند.

وی اظهارکرد: به همین منظور با توجه به استقبال مردم و لزوم ایجاد فرصت برای واجدین شرایط رای ، احتمالا زمان رای گیری از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور تمدید خواهد شد.

نوروزیان افزود: به محض اعلام تمدید ساعت رای گیری از سوی وزارت کشور، مراتب از طریق رسانه‌ها به اطلاع هم استانی‌های عزیز و مسئولان تمامی شعب اخذ رای اعلام خواهد شد.

وی بار دیگر تاکید کرد که تمامی واجدین شرایط رای دادن از موکول کردن رای دادن به ساعات پایانی مهلت قانونی انتخابات و با امید به تمدید مهلت تعیین شده خودداری کنند.

نوروزیان همچنین از آرامش و سلامت برگزاری انتخابات خبرداد و گفت: براساس اخبار و گزارشات رسیده از شعب اخذ رای سراسر استان، تا کنون هیچ مورد خاصی از شعب اخذ رای اعلام نشده و برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای استان در فضایی امن و با آرامش کامل در حال برگزاری است.

به گزاش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری برای کسب چهارکرسی نمایندگی مجلس و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری هم اکنون در ۸۲۵ شعبه اخذ رای در سراسر استان در حال پیگیری است.

کد مطلب 3566679

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