حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای/ احتمال تمدید مهلت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن به دقایق پایانی مهلت قانونی اخذ رای، محمد رحیم نوروزیان گفت: بررسی‌های میدانی از میزان مشارکت واجدان شرایط رای نشان می‌دهد که درصد زیادی از واجدین شرایط رای هنو موفق به حضور در پای صندوق‌های رای نشده اند.

وی اظهارکرد: به همین منظور با توجه به استقبال مردم و لزوم ایجاد فرصت برای واجدین شرایط رای ، احتمالا زمان رای گیری از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور تمدید خواهد شد.

نوروزیان افزود: به محض اعلام تمدید ساعت رای گیری از سوی وزارت کشور، مراتب از طریق رسانه‌ها به اطلاع هم استانی‌های عزیز و مسئولان تمامی شعب اخذ رای اعلام خواهد شد.

وی بار دیگر تاکید کرد که تمامی واجدین شرایط رای دادن از موکول کردن رای دادن به ساعات پایانی مهلت قانونی انتخابات و با امید به تمدید مهلت تعیین شده خودداری کنند.

نوروزیان همچنین از آرامش و سلامت برگزاری انتخابات خبرداد و گفت: براساس اخبار و گزارشات رسیده از شعب اخذ رای سراسر استان، تا کنون هیچ مورد خاصی از شعب اخذ رای اعلام نشده و برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای استان در فضایی امن و با آرامش کامل در حال برگزاری است.

به گزاش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری برای کسب چهارکرسی نمایندگی مجلس و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری هم اکنون در ۸۲۵ شعبه اخذ رای در سراسر استان در حال پیگیری است.