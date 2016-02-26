انتخابات تا ساعت ۲۰ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ویکمین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد در این اطلاعیه آمده است، ضمن تشکر از حضور پرشور ملت شریف ایران که در پیروی از امر رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه خلق حماسه‌ای دیگر است و با توجه به گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های انتخابیه کشور مبنی بر درخواست تمدید مدت زمان اخذ رأی، نظر به موافقت وزیر محترم کشور، به استناد تبصره یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرای قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان اخذ رأی به مدت ۲ ساعت یعنی تا ساعت ۲۰:۰۰ در سراسر کشور تمدید می‌شود.