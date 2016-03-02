مراکز عرضه ماهی مجوز بگیرند/ فروش ماهی قرمز درحاشیه خیابان ممنوع

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام متقاضیان مجوز فروش موقت ماهی زینتی باید پس از ارائه مدارک خود از قبیل فاکتور خرید از مرکز پرورش یا عمده فروشی معتبر و تحت نظارت دامپزشکی، جهت اخذ مجوز لازم به اداره دامپزشکی مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان باید ماهی قرمز مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده تا حداقل از سالم بودن آن، ردگیری مرکز پرورش اصلی و اطمینان از نظارت مستقیم دامپزشکی و عاری بودن ماهی از بیماری‌هایی از قبیل اریزپیلوئید، ویبریوز، سالمونلوز، میکوباکتریوم ماریوم، کلستریدیوم بوتولینوم، یرسینیوز و ... اطمینان حاصل شود.

رحیمی افزود: مراکز دارای مجوز فروش موقت ماهی زینتی باید دارای مکان‌هایی مسقف، لوازم شستشو و ضدعفونی مناسب باشند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد با بیان اینکه طی جلسه مشترکی که دامپزشکی با شهرداری و نیروی انتظامی درهفته اول اسفند ماه جاری برگزار کرد، مقرر شد که تمامی مراکز عرضه ماهی قرمز درمحل سینما سعدی سابق، حد فاصل میدان شهید و چهارراه مخابرات مجتمع شوند.

وی تصریح کرد: هرگونه فروش ماهی قرمز در حاشیه خیابان‌های اصلی شهر ممنوع است و با متخلفین برخورد می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه برای آزاد سازی ماهی قرمز توسط شهرداری و با نظارت دامپزشکی مناطق خاصی تعریف شده است، به شهروندان توصیه کرد تا از رها سازی ماهی قرمز در سایر منابع آبی خودداری کنند.

وی در مورد نحوه نگهداری ماهی زینتی یا ماهی قرمز در منزل گفت: برای نگهداری این ماهی، استفاده از آب شهری مانعی ندارد، اما جهت کلرزدایی کافی است آب مورد نیاز را ۲۴ ساعت قبل از استفاده در ظرفی در باز نگاه داشته تا کلر آن از بین رفته و دمای آن نیز با محیط همسان شود.

رحیمی در مورد تعویض آب ظرف ماهی با تاکید بر اینکه نباید تمام آب ظرف ماهی کاملا عوض شود، اظهار کرد: کافی است هربار فقط ۲۵ الی ۳۰ درصد آب ظرف نگهداری ماهی تعویض شود.

به گفته وی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از نگهداری ماهی قرمز که به «گلدفیش» مشهور است، آلرژی است که به دلیل دفع میکروب‌ها همراه با مدفوع ماهی و خصوصاً به علت نقص ایمنی در کودکان و کهنسالان ایجاد می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی بجنورد به شهروندان توصیه کرد تا از دست زدن مستقیم به ماهی خودداری و برای تعویض آب حتماً از دستکش استفاده و پس از هرگونه تماس احتمالی با ماهی قرمز، دست‌ها را با آب و صابون بشویند.

رحیمی تصریح کرد: برای ضدعفونی ظروف نگهداری گلدفیش از نمک طعام سه درصد و یا پرمنگنات پتاسیم استفاده و برای تغذیه این گونه ماهی از غذاهای کم پروتئین و با کربوهیدرات بالا استفاده شود.