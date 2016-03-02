به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، محمد اللهیاری فومنی معاونت توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: آئین گرامیداشت دوازدهمین سال تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روز یکشنبه ۱۶ اسفند برگزار می شود.

وی افزود: اين مراسم با حضور دبيركل، معاونان، مديران و جمعي از كارشناسان و كتابداران نهاد كتابخانه‌های عمومي كشور و همچنين برخی از مسئولين فرهنگي و اهالی نشر و رسانه برگزار خواهد ‌شد. همچنين در اين مراسم از كتابداران و كاركنان برگزيده نهاد كتابخانه‌هاي عمومی كشور در زمينه‌های تأليف و پژوهش، تجليل خواهد شود.

اللهیاری ادامه داد: اين گزينش و تقدير بر اساس نتايج ارزيابی سومين دوره نظام جامع تشويق كاركنان، انجام مي‌شود كه پيش از اين در پی فراخوان آثار پژوهشي و عمومی كارشناسان شاغل در نهاد کتابخانه ها از ۲۲ دی ماه امسال صورت گرفته بود.

لايحه دولت در مورد نحوه تأسيس و اداره كتابخانه‌های عمومی كشور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ هفدهم اسفند ۱۳۸۲ تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.