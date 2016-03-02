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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

اللهیاری خبر داد؛

جشن دوازدهمين سال تأسيس نهاد كتابخانه‌ها برگزار می‌شود

جشن دوازدهمين سال تأسيس نهاد كتابخانه‌ها برگزار می‌شود

معاونت توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از برگزاری آئين گراميداشت دوازدهمين سالروز تأسيس نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور در روز ۱۶ اسفند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، محمد اللهیاری فومنی معاونت توسعه كتابخانه‌ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: آئین گرامیداشت دوازدهمین سال تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روز یکشنبه ۱۶ اسفند برگزار می شود.

وی افزود: اين مراسم با حضور دبيركل، معاونان، مديران و جمعي از كارشناسان و كتابداران نهاد كتابخانه‌های عمومي كشور و همچنين برخی از مسئولين فرهنگي و اهالی نشر و رسانه برگزار خواهد ‌شد. همچنين در اين مراسم از كتابداران و كاركنان برگزيده نهاد كتابخانه‌هاي عمومی كشور در زمينه‌های تأليف و پژوهش، تجليل خواهد شود.

اللهیاری ادامه داد: اين گزينش و تقدير بر اساس نتايج ارزيابی سومين دوره نظام جامع تشويق كاركنان، انجام مي‌شود كه پيش از اين در پی فراخوان آثار پژوهشي و عمومی كارشناسان شاغل در نهاد کتابخانه ها از ۲۲ دی ماه امسال صورت گرفته بود.

لايحه دولت در مورد نحوه تأسيس و اداره كتابخانه‌های عمومی كشور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ هفدهم اسفند ۱۳۸۲ تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

کد مطلب 3570816

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