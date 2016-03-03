۳۸پارک علم و فناوری و ۱۶۸مرکز رشد فناوری در کشور فعال هستند

خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد۳۷ پارک های علم و فناوری کشور، ۸ پارک مربوط به دانشگاههای کشور، ۲۷پارک مربوط به وزارت علوم، ۱پارک در زیر مجموعه ریاست جمهوری و ۱ پارک هم زیر مجموعه جهاد دانشگاهی است و ۲ پارک بخش خصوصی در کشور هم در حال تاسیس هستند.

وی افزود: تقویت جریان فناوری در نظام علمی کشور بر عهده پارک های علم و فناوری است و در همین راستا برگزاری کارگاههای ارائه ایده های نو یا استارت آپ ها و المپیاد طرح های کسب و کار دانشجویی به ابن موسسات واگذار شده است.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: با توجه به برنامه های وزارت علوم برای تحول دانشگاهها از دانشگاههای نسل دو و پژوهش محور به دانشگاههای کارآفرین، مدل دانشگاه کار آفرین مبتنی بر فناوری با همکاری پارک های علم و فناوری به صورت آزمایشی در دو دانشگاه کشور اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات پارک های علم و فناوری کشور گردآوری شده و در دست انتشار است گفت: اطلاعات مهمترین دستاوردهای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور و نگاه تحلیلی به اهمیت آنها نیز به زودی گرد آوری و منتشر می شود.

دکتر پیری گفت: در راستای افزایش توانمندی پارک های علم و فناوری و ایجاد همگرایی در داخل با دستگاههای مختلف اجرایی کشور و انجمن علمی این پارک ها تفاهم نامه هایی منعقد شده است و در سطح بین الملل نیز با شورای تحقیقات ملی و وزارت آموزش و دانشگاههای ایتالیا و بنیاد ملی تحقیقات آفریقای جنوبی تفاهم نامه مشترک به امضا رسیده است.

وی اظهار داشت: کارگروههای مختلفی در وزارت علوم برای بررسی مسائل پارک های علم و فناوری تشکیل شده است و با استفاده از نظرات این کارگروهها ، پیش نویس تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی تدوین شده است.

دکتر پیری افزود: همچنین تدوین آیین نامه تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این کارگروهها درحال انجام است.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ضمن اشاره به ضرورت ارزیابی و پایش پارک های علم و فناوری کشور تاکید کرد: باید میزان اثر گذاری پارک های علم و فناوری در افزایش تولید محصولات دانش بنیان استانها مشخص شود.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی وزارت علوم تقویت و توانمند سازی نیروهای انسانی شاغل در پارک های علم و فناوری است و در همین راستا کارگاههای آموزشی مختلفی برگزار شده است که پارک های علم و فناوری همدان، اصفهان و یزد محوریت و مسئولیت برگزاری این کارگاههای آموزشی را برعهده داشته اند.