هشدار پنتاگون به پکن در مورد نظامی کردن دریای جنوبی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع آمریکا نسبت به آنچه او نظامی کردن دریای جنوبی چین می خواند، به پکن هشدار داد و این عمل چین را تجاوزکارانه خواند.

«کارتر» که در کلوپ کشورهای مشترک المنافع در سانفرانسیسکو سخن می گفت، چین را تهدید کرد که در صورت ادامه این وضع، نتیجه عملش را خواهد دید.

او در پاسخ به سوالی در مورد عواقب احتمالی این کار چین گفت: ارتش آمریکا در حال افزایش نیروهای مستقر در منطقه آسیا – آرام است و تا سال 2020، حدود 425 میلیون دلار برای تمرین و انجام مانور مشترک با کشور های این منطقه که با این حرکت چین مخالف هستند هزینه خواهد کرد.

کارتر افزود: جین با این کار خود، قرارداد سه جانبه را نابود کرد.