۳ کتاب مرتبط با قیام جنوب رونمایی شد/ ارائه ۱۳ مقاله علمی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی صبح پنجشنبه در کنگره شهید رئیسعلی دلواری که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت:‌ یکی از راه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن معرفی و پاسداری از فرهنگ و تاریخ کشور و استان است.

وی افزود: در این راستا برنامه‌های مختلفی در راستای آشنایی مردم با آداب و رسوم و افراد ارزشمند استان تدوین شده است و کنگره علمی رئیسعلی دلواری یکی از این برنامه ها است.

دبیر اجرایی کنگره شهید رئیسعلی دلواری با بیان اینکه این برنامه در دو بخش تقدیر و علمی برنامه‌ریزی شد عنوان کرد: بخش نخست در ۱۲ شهریور ماه امسال با حضور وزیر کشور بود که هدف اصلی آن برنامه تجلیل از مقام شهید و همرزمانش بود، برگزار شد.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر از دیرباز نماد مبارزه با استکبار بودند و برای پاسداری از کشور شهدای زیادی را تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه به دستور استاندار بوشهر، ستاد این کنگره در استانداری و فرمانداری تنگستان تشکیل شد و شش کمیته از اسفند ماه سال گذشته برای هرچه بهتر برگزار شدن این کنگره فعال شد.

حقیقی تصریح کرد:‌ برنامه امروز بخش علمی کنگره است که از جمله برنامه های امروز رونمایی از سه کتاب است که مهم‌ترین آن‌ها ترجمه کتاب خاطرات واسموس در سفر به بوشهر است.

وی با بیان اینکه در این کنگره علمی از بین مقاله های ارسال شده ۱۳ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت، افزود: در حاشیه این مراسم نمایشگاه مبارزات رئیسعلی دلواری و همرزمانش افتتاح خواهد شد.

معاون استاندار بوشهر با تشکر از همه افرادی که در برگزاری این مراسم کمک کردند، بیان کرد: در اجرای این مراسم نماینده ولی فقیه در استان، استاندار بوشهر و دو معاونت استاندار بوشهر فعالیت داشتند.

در این آیین کتاب ۵۰۰ سال مقاومت مردم جنوب ایران علیه استعمار، ترجمه کتاب واسموس از زبان آلمانی به فارسی و کتاب حاج سید محمدرضا تاجرکازرونی فخرالتجار بوشهری با حضور وزیر ارشاد رونمایی ‌شد.

همچنین در این مراسم از تابلوی نگاره گری با عنوان پیام جنوب اثر مهدی مظلوم زاده که مضمون آن قیام رئیسعلی دلواری است توسط وزیر ارشاد، امامجمعه بوشهر و استاندار بوشهر رونمایی شد.

لازم به‌ذکر است از دیگر برنامه های سفر وزیر ارشاد به استان بوشهر بازدید از موزه رئیسعلی دلواری و سفر به تنگستان است.