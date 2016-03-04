روایت قربان ولیئی از فریب بزرگ «یکسان دیده شدن در جامعه»

به گزارش حبرنگار مهر، نشست «خلاقیت ادبی» عصر روز پنجشنبه، 13 اسفندماه؛ روز سوم از پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی (آفتاب گردانها) با حضور قربان ولیئی برگزار شد.
ولیئی در این نشست با بیان اینکه ترجمه و معادل فارسی خلاقیت، آفرینندگی است، گفت: حدود 3 سال پیش 18 عنصر یا پایه احساس و خلاقیت را به عنوان 18 تای خلاقیت نامگذاری کرده بودم اما پیش از آنکه به بررسی این موارد بپردازم، به این پرسش را مطرح میکنم که «خلاقیت چیست؟».
وی اظهار کرد: در مسیر پاسخ به پرسش با این تاسف آغاز میکنم که ما از کودکی فریب میخوریم؛ فریبی بزرگ و تاسف بار. والدین ما، جامعه ما و آموزش و پرورش ما همواره سعی میکنند که تا همه را در یک سطح قرار دهند. کاری که حتی خداوند نکرد، در حالی که اگر میخواست می توانست چراکه پیشتر جهان را از تنوع و گوناگونی ساخته است.
این شاعر با بیان اینکه آیات خداوند کلمات وجودی هستند، ادامه داد: وقتی به جهان نگاه میکنیم در می یابیم که اصل بر تنوع و گوناگونی است. یکی از نوبلیهای حوزه زیست شناسی میگوید که «من به خداوند اعتقادی ندارم اما اگر اعتقادی به وجود او در من بود، حتما گمان میکردم که خداوند حشره باز است». ایشان در علوم دیگر فعالیت ندارند که اگر داشت بی شک خداوند را در آن رشته می یافت.
نویسنده کتاب «با دو چشم دچار یکتایی» افزود: متاسفانه در جامعه ما سعی بر یکسان دیدن و حتی یکسان کردن همه افراد است در حالی که هر کدام از ما با ویژگیهای خودمان آفریده شدهایم. خداوند در همه چیز چون دریا، آسمان و جهان تجلی می یابد، در این میان نیز در هر کدام از ما نیز به صورتی متفاوت از دیگران ظهور کرده است. شکر پایهای در این است که دلایل و چرایی وجودمان را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. بی شک اگر راه خود را یافتید، به مرحله شکر و حمد وجودی رسیدهاید.
وی درباره مراحل خلاقیت اظهار کرد: تمایل، تمرکز، تداوم، تفکر، تحمل، تنزه، تفحص، تفرج، تعامل، تغافل، تجسم، تفنن، تهور، تفرد، تمرد و تساهل از مراحل و سیر شناخت و دستیابی به خلاقیت به شمار میآیند.
ولیئی در توضیح مرحله تمایل گفت: تمایل نخستین تای مطرح شده در این بحث است چراکه به چیستی میل و گرایش بازمیگردد. البته باید در این مسیر بسیار دقیق بود زیرا عوامل بیرونی ممکن است باعث کج شدن پندارها و در واقع عدم شناخت خود شود.
این شاعر در ادامه با بیان اینکه کار در نظام معرفتی، عرفانی و یا دینی برای رزق نیست، به توضیح آن پرداخت: در عام هستی انسان می بایست در درجه اول به شناخت خود و سپس به شناخت دیگران بپردازد. پس باید تمایل وجودی را کشف کرد تا در ادامه دید که باید به چه کاری دست زد.
پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی از سهشنبه 11 تا جمعه 14 اسفندماه از سوی موسسه فرهنگی هنری انتشارات شهرستان ادب و در مجموعه فرهنگی، تفریحی، آموزشی ایثار واقع در منطقه کردان کرج برگزار میشود.
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