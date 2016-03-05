هزینه کار تحقیقاتی شرکتها به شکل تسهیلات پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، رضا قربانی هدف از تشکیل این صندوق را رشد صنعت الکترونیک به عنوان پایه صنایع پیشرفته کشور دانست و گفت: با آغاز به کار دولت جدید و تقویت مالی صحا، تلاش شد صنایع موجود با هدف نفوذ فناوری در آنها تقویت شوند.

رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع الکترونیک با بیان اینکه در انجام طرح‌های پژوهشی توسط صنعت با هدف افزایش سهم هزینه‌های تحقیقاتی در صنایع، صحا یک مدل ٣ جانبه در حمایت از آموزش و پژوهش دنبال می کند، اظهار داشت: چنانچه شرکتی سفارش کار تحقیقاتی خود را به گروه دانشگاهی بدهد، هزینه‌های آن به شکل تسهیلات، توسط صندوق مساعدت می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت از تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع یکی از مدل‌های حمایتی از دانشگاه است، خاطرنشان کرد: در این مدل اگر شرکت‌هایی با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاهیان در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شوند، هزینه تجهیز این آزمایشگاه توسط صحا به شکل تسهیلات ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدل با شکل‌گیری این گونه شرکت‌ها، نیاز صنایع مختلف به خدمات آزمایشگاهی تخصصی نیز رفع می شود.

قربانی با اشاره به حمایت صندوق از شرکت‌های نوپا و فناور پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه‌ها گفت: از شرکت‌های کوچک با هدف توسعه محصول و رشد و تبدیل شدن به شرکت هایی بزرگتر، حمایت می شود. همچنین می توان از شرکت‌های بزرگتر نیز به شکل لیزینگ با هدف توسعه تولید محصول تسهیلات ارائه کرد.

رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع الکترونیک با بیان اینکه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) جزء معدود نهادهای حمایت‌کننده از نرم افزار در کشور است، گفت: صحا در بحث نرم افزار دارای بدنه کارشناسی بسیار خوب است و طرح‌های نرم افزاری را به عنوان یکی از اولویت‌های صندوق پس از ارزیابی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به نحوه ارائه درخواست و دریافت خدمات اشاره نمود و گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند به وب گاه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به نشانی www.esfrd.ir مراجعه نموده و پس از دریافت و تکمیل فرم پرسشنامه، مدارک و مستندات مورد نیاز را به همراه درخواست رسمی خود به صندوق ارائه نمایند.

قابل ذکر است، خدمات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک عبارتند از : ۱. حمایت مالی و اعتباری به صورت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی ۲. صدور ضمانت نامه ۳. خدمات کارشناسی۴. سرمایه گذاری ریسک پذیر.

همچنین در این نشست رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد، که بتوان با ارائه چندین طرح از سوی شرکت‌های مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و صنعت از خدمات و تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک بهره مند شد.

در پایان واحدهای فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری با حضور در جلسه تخصصی سوالات خود را در خصوص تسهیلات بیان نمودند.